Daniele Dal Moro abraçando Nikita e se reconciliando com sua mãe Pelizon, fotos após a Final GF Vip

Big Brother VIP 2022/2023

Após a final do Big Brother Vip, Daniele Dal Moro reencontra o namorado Nikita Pelizon, que voltou a se abraçar após semanas separados. Pouco antes de conhecer a família do vencedor do GF Vip, que tirou uma foto dele apesar do recente noivado.

Daniel Del Moroum concorrente inelegível desde então Grande Irmão VIP, não pôde participar da final do dia 3 de abril (como os demais competidores desclassificados), mas conseguiu ser notado em mais de uma ocasião. Além de ser encontrado do lado de fora da Casa di Cinecittà para abraçar novamente Oriana Marzoli, a casamenteira com quem um romance poderia começar, ele também queria encontrar Nikita Pelizono vencedor do reality show que permaneceu ligado por uma profunda amizade.

Abraço Nikita Pelizon

Nikita e Daniele se reencontram logo após a final Grande Irmão VIP. A vencedora do GF Vip se aninhou na amiga enquanto ela ainda usava o vestido e o mesmo topete que usou durante o episódio final do reality show. O vídeo do abraço repercutiu nas redes sociais, atestando o fato de que, além de possíveis inconsistências, o vínculo entre os dois não mudou.

Danielle Dal Moro com a família de Nikita Bellison

Um importante sinal de descontração veio antes do episódio que encerrou a exibição desta edição do GF Vip. Danielle é retratada com toda a família de Nikita: seus pais, sua irmã Jessica e os netos da vencedora. Dal Moro recentemente teve um desentendimento com a mãe de sua amiga. A mulher, durante uma das salas nas redes sociais, jorrou palavras superficiais para ele, falando sobre a dupla personalidade e transtornos mentais. Declarações às quais Daniele respondeu com algum aborrecimento, mascarado com uma boa dose de sarcasmo, via redes sociais. Mas a foto prova que toda a velha ferrugem está enterrada: o ex-competidor do GF Vip abraçou totalmente a família de Nikita. A paz foi selada com Mama Bellison.