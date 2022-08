Algumas coisas fluem em agosto

Duas das séries mais esperadas do ano chegarão este mês: hipnóticoe na Netflix e Casa do Dragãosérie prequela de Guerra dos Tronosno céu e agora. Depois vem a série Irma Vape (Remake – sequência do filme de 1996), um novo capítulo de predador Situado há três séculos, filme de Ron Howard sobre salvar meninos presos em uma caverna tailandesa, filme com Sylvester Stallone interpretando um super-herói que não quer mais saber e série Disney + Mulher forte E a Andorque expande os universos e galáxias da Marvel e Star Wars, respectivamente.

Irma Vape

3 de agosto: Céu e Agora

É uma série escrita e dirigida por Olivier Assayas, e é um remake de seu filme de 1996. A protagonista, Mira, interpretada por Alicia Vikander, é uma atriz frustrada que chegou à França para estrelar um remake de um filme mudo francês. No entanto, durante a realização do filme, acontece que “personagem e artista começam a se fundir e se confundir”.

trilhas selvagens ele escreveu Que esta série “é ao mesmo tempo uma reprodução, uma continuação e uma nova iteração do filme original, com o qual o diretor francês deduziu o estado da arte do cinema francês, a relação entre intelectuais e pessoas, e sobre a transformação do formatos e a experiência do espectador.” Foi apreciado em Cannes, mas exige empenho.

hipnótico

5 de agosto: Netflix

Uma das séries mais esperadas do ano, a meio caminho entre horror e fantasia e baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman, que se interessou diretamente pelo projeto. A Netflix explica que “a trama segue os personagens e lugares que acabam sob a influência de Morpheus, um mestre dos sonhos que aborda os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante sua longa existência”. É uma daquelas histórias que, durante anos, foram consideradas quase impossíveis de serem transferidas para uma tela pequena ou grande, e em vez disso foram.

treze vidas

5 de agosto: Prime Video

Dirigido por Ron Howard e estrelado por Colin Farrell e Viggo Mortensen, o filme conta a história do resgate de um time de futebol tailandês preso em uma caverna em 2018.

sorte

5 de agosto: Apple TV

Um filme de animação produzido pela Skydance Animation, que trata de uma garota muito infeliz, uma moeda mágica e uma viagem à “Terra da Fortuna”.

vítima

5 de agosto: Disney +

Dirigido por Dan Trachtenberg, Diretor 10 Pista CloverfieldÉ um filme de terror e ação ambientado na América do século XVIII. É um novo capítulo da série “O Predador”.

Carter

5 de agosto: Netflix

Um thriller sul-coreano cujo herói acorda, não se lembrando mais de quem é e ouvindo uma voz dizer em um fone de ouvido: “Seu nome é Carter, se você quer sobreviver, confie em mim”. Como um impulsionador da confiança, Carter logo descobre que tem uma bomba na boca. Para se livrar dele, ele é solicitado a encontrar uma jovem que parece ser a única salvação de uma pandemia que destruiu o mundo em dois meses. “Está sendo filmado em uma sequência de filmagem contínua”, a Netflix está interessada em nos informar.

Los Ladrones: O Último Grande Roubo

10 de agosto: Netflix

Documentário argentino sobre um grande assalto em Buenos Aires em 2006, para quem deseja rever toda a terminologia do caso aprendida através casa de papel.

fechadura e chave (terceira temporada)

10 de agosto: Netflix

A terceira e última temporada da série de fantasia onde muitas chaves abrem muitas portas que dão acesso a muitos universos.

sua própria liga

12 de agosto: Prime Video

O título é o mesmo do filme de 1992, estrelado por Tom Hanks, Gina Davis e Madonna, sobre a liga feminina de beisebol estabelecida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esta é uma série que gira na mesma linha, mas com personagens diferentes.

Cinco dias para o aniversário

12 de agosto: Apple TV +

Uma minissérie que conta como em 2005 um hospital de Nova Orleans teve que lidar com todas as consequências do furacão Katrina. É de uma investigação vencedora do Prêmio Pulitzer da jornalista Sherry Fink.

Projeto Lázaro

12 de agosto: Céu e Agora

Uma série de suspense e ação sobre uma equipe de agentes que “impedem regularmente o fim do mundo ao redefinir o tempo”.

Humanos

12 de agosto: Moby

Adaptado de uma peça, Moby o apresenta como “uma reinterpretação original, divertida e perturbadora do drama familiar, um olhar pungente e altamente sensível sobre a complexidade das relações familiares”. É estrelado, entre outros, Stephen Yeon, Richard Jenkins e Amy Schumer.

Turno do dia – Encontrar vampiros

12 de agosto: Netflix

Um filme a meio caminho entre o terror e a comédia, no qual Jamie Foxx interpreta um caçador de vampiros disfarçado.

Mulher forte

17 de agosto: Disney +

Série da Marvel em que o primo de Bruce Banner (aquele que se torna o Hulk) se torna algo muito semelhante por sua vez. Enquanto isso, Cousin está tentando trabalhar em um escritório de advocacia.

irmãs más

19 de agosto: Apple TV +

Uma “comédia negra” de dez episódios gira em torno de quatro irmãs em meio a uma investigação de seguros após a morte do marido de sua irmã, cada uma das quais parece ter pelo menos uma razão para querer matá-lo.

babá

19 de agosto: Mobi

“Uma comédia horrível que coloca a sociedade dominada por homens em questão”. Começa com Cedric, engenheiro suspenso após ato machista e fala sobre sua relação com o sexo e com uma babá que o ajuda a cuidar do filho.

Casa do Dragão

22 de agosto: Céu e Agora

Série prequela de Guerra dos TronosE a Ele se passa alguns séculos atrás, durante uma guerra civil dentro da família Targaryen, e com muito mais dragões do que seu antecessor.

– Leia também: longa historia Casa do Dragão

Se for assim (terceira temporada)

26 de agosto: Apple TV +

A terceira e última temporada de uma das primeiras séries da Apple, estrelada por Jason Momoa, acontece em um mundo onde quase todo mundo perdeu a visão.

samaritano

26 de agosto: Prime Video

Filme, baseado em uma história em quadrinhos, com Sylvester Stallone interpretando o super-herói já aposentado na vida privada, e o garoto querendo convencê-lo a voltar.

Andor

31 de agosto: Disney +

Uma série ambientada na galáxia de Star Wars, Diego Luna interpreta Cassia Andor, uma personagem vista no filme de 2016. Rogue One: Uma História Star Wars.