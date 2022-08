Stephen King, porque daqui a mil anos ainda estaremos lendo seus livros

Uma noite de festa, bate-papo com amigos, apresentações com recém-chegados, pratos que fumegam na mesa, música ao vivo e uma história de convidados estranha, mas maravilhosa. Está tudo normal até agora. Mas a festa está acontecendo em casa Alcinoo, rei dos feáciosum povo lendário com conotações mágicas, o convidado recém-chegado é UlissesE a história que encanta os frequentadores do restaurante é uma históriaÉpico. Pois na Grécia antiga os poemas eram cantados à mesa, nas festas, eram um meio de entretenimento para todos, nem mais nem menos que a televisão. Os que olham para nós Almôndegas são chatas e sem sentidoO que nos fez ter que sentar nos bancos para suar por uma tradução ou versão em prosa que fosse apenas músicas e histórias, O equivalente não técnico de uma série Netflix. Como Homero, os grandes clássicos, de Dante a Dickens a Dumas, nasceram como obras do Papa, obras cuja grandeza permanece a mesma ao longo do tempo justamente porque têm o poder de falar a todos e contar histórias que não são herança exclusiva de intelectuais e estudiosos. Histórias como as que os professores de hoje sabem contar Rei Estevão.

Série de TV da Grécia antiga

Tradição que o autorA Ilíada E aÉpico Que haja apenas um, Homero, um cantor cego capaz de tecer histórias maravilhosas. Por outro lado, muitos estudiosos acreditam que não apenas os dois poemas são obra de mãos diferentes, mas que são a mesma coisa. Colecção de várias obras, fruto da criatividade de diferentes cantores. O certo é que as histórias de Aquiles, Heitor, Ulisses e seus companheiros não foram feitas para serem palavras escritas, privilégio de poucos instruídos. Eram canções, músicas e letras, criadas para entretenimento e emoção. O próprio Homer nos mostra o que aconteceu quando Edo cantou sua música. À mesa de Alcinoo, o entretenimento é confiado a um astro do rock da vida real, Demodoco, o queridinho da corte, que, como episódios de uma série de televisão que se sucedem, narra os vários momentos da Guerra de Tróia. Mas Odisseu sabe que ele esteve presente e foi tocado. Outros não sabem sua identidade. Perguntaram-lhe o motivo de suas lágrimas. Sua história começa: a partida de Tróia, um encontro com a família Lotofage, um encontro com o terrível gigante Polifemo. Uma história na história, em que o próprio Ulysses é cantor, Zoom in que nos permite entrar na história e nos dá a oportunidade de ver como ela foi contada. Uma história que nos trouxe sua grandeza como é: Despojado daqueles personagens retóricos e daquelas características gramaticais que os tornam tão odiados pelos alunos, A Aventura de Ulisses ainda é tão bonito de se ler e ouvir, que continuamos transformando-o em novos filmes e nova ficção.

São apenas músicas

Certamente o mais clássico da Itália é Divina Comédia. Todos nós sabemos disso: estudamos na escola, ouvimos versos na TV de Jasman e Benigni e lemos paródias de Mickey e Donald. Claro, porque Dante é tão versátil que pode se transformar em desenho animado ou quadrinho. E aquelas linhas que hoje podem parecer distantes ou vagas não eram, pelo contrário. lá comédia Foi um ato muito popular. assista Franco Sachettique, poucos anos após a morte do poeta supremo, contou em sua Trecentonovelle esse episódio que aconteceu com Dante durante uma caminhada: “…Ao bater no ferro de luto por ncudine, Dante cantou enquanto se cantava, e perturbou seus versos, smozzicando e suspensos, que pareciam a Dante receber aquele grande insulto. Ele não diz mais nada além de se aproximar da oficina do ferreiro onde tinha muitas ferramentas com as quais fazia sua arte. Dante pega o martelo e joga na estrada, e pega o alicate e joga na estrada, e pega a balança e joga na estrada, e para isso ele joga muito equipamento. Diz o ferreiro, ele se afasta por um ato brutal:

“O que diabos você está fazendo? Você está louco?”

Dante diz: