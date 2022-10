Sabrina Ferrelli, triste confissão sobre filhos que nunca teve: “Tentei mas…”

A atriz Sabrina Ferrelli revelou por que não está tendo filhos: Aqui está toda a verdade.

sem dúvida Sabrina Ferrelli Ela é uma das mulheres mais famosas do show business italiano. Sua carreira tem sido um grande sucesso desde a década de 1980, e desde então ela tem feito malabarismos entre cinema e televisão. Sua vida profissional está prosperando, mas o que se sabe sobre sua vida privada? Recentemente explicou por que Ele não teve filhos.

Em junho ela completou 58 anos, mas continua sendo uma das atrizes mais bonitas e queridas do público italiano. com seu talento e sensualidade Ele criou um personagem difícil de esquecer, e logo todos os italianos a amavam. Com o tempo, ele mostrou que tem um talento multifacetado, não apenas atuando em filmes e séries de TV, mas também dirigindo programas de TV.

Sem dúvida um dos mais famosos Você é sim Q Falezonde atua como juiz desde 2019. Aqui colaborou principalmente com Maria de Filippi, que além de colega é também um grande amigo. Os dois também trabalharam juntos amigosum dos programas mais famosos da âncora loira.

Mas o que sabemos sobre vida amorosa?

Sabrina Ferrelli, Maternidade fracassada

Durante sua vida, Sabrina Ferrelli teve dois relacionamentos muito importantes. A primeira foi com o advogado Andrea Peronicom quem foi casada de 2003 a 2005. A segunda, por outro lado, é atual: desde 2011, aliás, ela é casada e feliz com o diretor Flavio Cattaneo.

No entanto, nenhuma dessas histórias de amor nasceu filhos. A estrela de cinema quis explicar os motivos durante “uma entrevista para La Stampa. Na verdade, ele afirmou que Ela não tinha vontade de ser mãeEle preferia se concentrar em outros aspectos de sua vida. Uma vez ele tentou adotar, mas não teve sucesso.

“Sempre penso no que quero, faço escolhas, até escolhas arriscadas, mas sempre respondo com o que quero. eu não queria ter filhos, tentei adotar um, mas sem sorte, no final foi como deveria e não saí dele com uma doença. Comparações com os caminhos de outras pessoas nunca me interessaram. Devemos estar felizes com o que temos […] Comprometi-me com a determinação, e o que não tive é porque não quis“.