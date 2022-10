A Bimbinfiera volta a marcar presença no sábado 15 e domingo 16 no Superstudio Maxi.

Novo local, novo visual e data dupla, Ele vive E a Digitalpor 58para mim Versão A partir de pimpinela este 15 e 16 de outubro de 2022 eles retornam à sua presença em Milão e mudam Superstudio Maxi via Moncucco 35 Numa “cidade amiga da família”bonito e útil graças aos nomes geográficos de “cidade”, entre ruas, jardins e parques dedicada para facilitar eu Novos pais e futuro Para descobrir as últimas notícias sobre Gravidez, bebês e famílias.

Mais de 70 marcas das principais empresas italianas e internacionais E a Um programa mais rico de encontros, cursos, entretenimento e workshops para evento organizado por Grupo de mídia de domínio Sempre um ponto de referência para futuras e novas famílias, que você também sugere este ano Programa intensivo de master classes Com especialistas na área, médicos especializados e jornalistas de jornais infantis RCSMuitos alegre Para jovens, velhos e todos conforto Para enfrentar todas as necessidades sem preocupações.

Assim, a experiência de novos e futuros pais, filhos e cuidadores começa em Parque de Recepção com exclusivo presente de boas vindas A partir de cafetão E a lá excepcional mostrar O que permitirá que você descubra ou rastreie um arquivo fases de desenvolvimento e crescimento, Da concepção aos 36 meses de nascimento, ao mesmo tempo Produtos úteis nestas fases do desenvolvimento da criança.

então continua entre Parques e feirasE a Treinamento e treinamento durante exames e exames: No Centro de ConvençõesCom Maratona Masterclass Sobre as principais questões relacionadas GravidezNo tratamento ou tratamento e tudo Bom de mães e filhos.

lá saúde Será no centro em clínicas clínica da famíliaE a Editado por Centro Médico Unisalus MilãoOnde os pais podem se encontrar e receber Aconselhamento gratuito dê a ela especialistas (pediatras, obstetras, ginecologistas, psicólogos, etc.), Sobre gravidez, desmame, alimentação, cuidados diários e muito mais, enquanto na área mensagens carinhosas, Você poderá participar de Cursos Com especialistas para aprender técnicas de massagem para recém-nascidos.

Também nesta edição Muito espaço para jogarE a para me divertir e compartilhar momentos Socialização Básico para o desenvolvimento das crianças. Entre as estrelas, os convidados são amados pelas criançasNo estádio A partir de pimpviera, Em cooperação com som de carinho: Oficinas e jogos aparece com Greta E a uísque de aranha.

para os pais Em vez disso, um espaço é reservado para entretenimento e discussão sobre tópicos e regulamentação dos pais super papai, A maior comunidade paterna liderada por Silvio Beta.

todos os pais Eles poderão então provar que podem dirigir o carrinho exclusivo corrida de carrinho de bebêA agora icônica corrida contra o tempo em uma pista de obstáculos.

e para comida de bebê e mudar as criançasSem problemas: basta acessar estação de troca de fraldasE a muito confortável Incubação, com alterar tabelas E a produtos Para limpar e trocar o bebê, ou em Sala de amamentação E na região viva a geleiaconfortável Áreas de refresco equipadascom pacote de aquecimento E a Fornos de microondas.

Muitos temas foram abordados dentro Dois dias intensivos de aulas de mestrado desta edição. Juntamente com especialistas e especialistas Vamos falar sobre: ​​a dieta durante a gravidez e lactação, para se manter saudável e prevenir alergias; Organização da primeira mala da criança: como, quando e coisas básicas; Infecções respiratórias em crianças, como preveni-las e ações úteis; o que fazer se você planeja ter um bebê; quando e quais ortopedias são usadas na gravidez; sexo como casal; Como melhorar o sono de uma criança com massagem; Segurança no carro Reeducação do assoalho pélvico. um bom sono rege os cuidados com a pele durante a gravidez para prevenir e tratar manchas; Infecções de pele em crianças.

Agendas e atualizações ativadas www.bimbinfiera.it/masterclass-milano-15-16-ottobre-2022/

Amplo espaço dedicado a segurança infantil, Comigo Cursos de estrada para criançasrealizada por polícia estadual, Que Cursos de segurança e desbloqueio para criançaseditado por Cruz Vermelha Italiana.

no espaço #apoiadores lado de dentro casa PimenferaNo fim Francesca Vallao famoso babá de Francesca Da TV, passando por reuniões e leituras animadas, ela vai compartilhar sua experiência com os pais e entreter os pequenos.

Após o enorme sucesso de versões digitais inovadoras de pempfera @home Lançado em 2021Ao final dos dois dias Ele vive, De 17 a 23 de outubro, cafetão Transferências para uma conta do Facebook Incorporar tweet semana digital que permitirá Mamães e papais de toda a Itália Acesso gratuito a promoções exclusivas, siga a agenda abrangente de webinars, tutoriais e demonstrações E a Descobrir Notícias sobre cuidados e segurança do bebê, serviços e produtos para gravidez e amamentação, desmame, hora de dormir, higiene, cuidados materno-infantis, carros e lazer. Juntamente com jornalistas de jornais infantis RCS e comigo Sugestões de especialistas e especialistas.

Em apoio às famílias, também para a edição de 2022 cafetão Em milão confirmação Entrada gratuita para crianças até 10 anos e possibilidade de compra www.bimbinfiera.it Bilhete antecipado por apenas 10€ (em vez de 15€). No site e na página do Facebook Incorporar tweet Você pode encontrar todas as informações, agendamentos, novidades e promoções – constantemente atualizadas – dos lançamentos Ele vive e digitais.

58para mim edição de cafetão É apoiado por uma campanha multimídia planejada na mídia Cairo E a RCS, Por meio de panfletos e panfletos dedicados em: cursos pré-natais, creches e playgrounds das principais cidades.

Até este ano cafetão Ao seu lado, ele vê as importantes empresas que escolheram ser parceiras contribuindo ativamente para o desenvolvimento do evento expositivo com ideias e projetos: Shiko, Huggies, Kiabi, Big Perego, Balsamon – o parceiro principal; vida divertida Parceiro técnico. Centro Médico Unisalus Milão Parceiro Científico. ogiva RCS, eu e meu bebê E a quimamme.itE a Eu sou um parceiro de mídia.

Grupo de mídia de domínio Seção de infância RCS – é um Grupo de Publicação Internacional Primário H o mais importante empresa de dados da família do sul da Europa No campo da infância, graças à sua presença em Itália, Espanha, França e Portugal.

com ele Sistema de publicação multicanalque possui um estiramento Colaboração de eminentes médicos e especialistasé um ponto Uma referência cultural e informativa para novos e futuros pais.

Grupo de mídia de domínio Na Itália ele é o protagonista dentro Banca de jornais online e em social com ogiva Eu e meu bebê, estilo Piccoli E a Quimamme.itE a está online Regional e digitalmente, com os eventos italianos mais importantes dedicados à famíliaQuão pimpviera, o Casos gerais de natalidade E a Betty BimboE as Eventos experimentais inovadoresQuão em casa em qualquer lugarorganizado com vida divertida Em junho passado, em Milão, por ocasião da Fuorisalone.

graças a ele Visão vertical integradaque se completam com atividades Marketing diretoO bolsa de bebêAmostragem e revistas semanais digitais mini-revista Distribuído para as mães da comunidade a partir do sistema infantil RCS, um embaixador do Media Group objeto e para cima Mais de 60% das novas mães e novas famílias afirmar-se Uma mostra essencial de excelência capaz de atingir os objetivos corporativos mais ambiciosos do setor Nem No alvo: gestantes, novas mães e famílias com crianças de 3 a 12 anos.