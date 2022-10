Um arquiteto paisagista que conta a história da Sicília agrícola e remota, Elio Romano em exposição em Catania

O lirismo e a melancolia do agrário siciliano, o mais íntimo e distante do sertão de Enna, são as “paisagens do coração” de Libero Elio Romano (Trapani 1909 – Catania 1996), artista da Academia Catania de Belas Artes (Abact) , em colaboração com o Centro de Estudos Artísticos Elio Romano e Municipal Catania, dedica uma antologia detalhada e documentada agendada no Palazzo della Cultura, vinte e sete anos depois, de 31 de outubro de 2022 a 20 de janeiro de 2023.

Projeto de ciência Abact e conceito de exposição para “Libero Elio Romano. 1909-1996 “a apresentar à imprensa no sábado, 29 de outubro, às 10h30 (Palazzo della Cultura, Sala Concept Marchesi), em conferência de imprensa com a presença de: Federico Portugal, Comissário Extraordinário do Município de Catânia; Lina Scalesi , Presidente da Academia de Belas Artes de Catania; Gianni Latino , diretor da Academia de Belas Artes de Catania; Vittorio Ugo Vicari, historiador de arte e curador; Guido Romano, filho do Sr. Elio Romano. Seguido de uma visita prévia à exposição acompanhado pelo curador.

exibição. Cinquenta e sete obras selecionadas pelo curador, Vittorio Ugo vicari – historiador da arte e educador da Abact – estão entre as menos conhecidas ou totalmente inéditas e provenientes de coleções particulares: paisagens rurais, vistas de interiores, naturezas-mortas, retratos e esculturas de familiares, um grupo de nus e dois A Marinha que investiga todo o período da produção do autor durante o século XX e seus eventos traumáticos.

Quem era ele. Elio Romano, filho de um juiz que o queria juiz, formou-se nas Academias de Belas Artes de Roma e Florença. Finalmente, ele se formou na Royal Academy of Painting. Próximo aos círculos de intelectuais que se opunham ao regime, em 1938 foi procurado pela polícia política e refugiou-se com a família na Sicília, no interior de Mora, na região de Asoro (EN). E aqui, para salvá-la da perseguição racial, ela esconde por três anos seu colega, o escultor judeu Ingeborg Frank Hunzinger, com seu companheiro Helmut Römer.

Catálogo. A exposição, à qual é dedicado um catálogo completo, com intervenções críticas e um texto original da escritora Giovanna Giordano, divide-se em quatro secções expositivas e tem uma abordagem transversal e abrangente graças aos seus múltiplos conteúdos multimédia. Junto com uma instalação de arte ecológica de Umberto Nass para contemplar o significado e a proteção da paisagem, os visitantes encontrarão um videoclipe antigo restaurado da restauração e comentários do curador, impressões 3D de algumas das esculturas tocadas à mão e animações digitais inusitadas de uma viagem virtual pela natureza e pinturas de figuras Elio Romano. Um projeto patrocinado por Enrico La Rosa, responsável pela montagem da exposição.

horários. A galeria, com entrada gratuita, estará aberta de segunda a sexta das 9 às 13. Aos sábados das 16 às 19. As visitas guiadas para grupos e grupos escolares – com aberturas especiais mediante reserva – são organizadas pela Académie des Beaux-Arts e devem estar OK Enviando um e-mail para [email protected]

Os autores do catálogo: os historiadores da arte Gaetano Bongiovanni, Elena Cantarella, Angela Chiara Cernuto, Giampaolo Chillé, Davide Lacagnina, Raffaella Perna, Salvatore Pistone Nascone e Vittorio Ugo Vicari; artistas Dolores Gardasanic e Alvio Melozzo; a escritora e jornalista Giovanna Giordano; restauradora Raffaella Greca; O designer Umberto Nasso, a crítica de arte Stefania Retano e o sociólogo Gianpiero Vincenzo.