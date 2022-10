reação do rock

Erling Haaland Continua a triturar registros com o proprietário Manchester. O atacante norueguês revelou que um dos segredos do seu sucesso foi um dos seus segredos Transformação física radical Nos últimos anos em Dortmund. Ele realmente disse a Haaland sobre comer bem 6000 calorias por dia: “Eu me preocupo em cuidar do meu corpo. Acho que o mais importante é comer boa comida e o mais local possível. As pessoas dizem que carne é ruim, mas qual? ​​Talvez a carne que você compra no McDonald’s. Não a carne que você compra do McDonald’s. McDonald’s. Vaca local come grama.” Eu como de tudo, até meu coração, fígado e lasanha do papai.”