Michel Hunziker, após mais de uma década de despedida comovente: notícias muito dolorosas

Michel Hunziker e a despedida comovente que deixou a web sem palavras: Aqui está o que aconteceu, os detalhes da história

Uma das showgirls cuja ironia, beleza e puro profissionalismo conquistaram milhões de telespectadores que a consideram uma mulher de mil recursos: estamos falando dela, a brilhante Michael Hunziker. Ela liderou, entre muitos outros shows, All Toghether Now, Strip the news com seu grande amigo Jerry Scotty, Michelle Impossible e Love Bugs. Infelizmente, apesar dos sucessos, a mulher enfrenta uma grande tragédia que lhe causou muito sofrimento e tristeza.

Com uma personalidade super aventureira, aos dezoito anos, Michelle Hunziker entrou no mundo do entretenimento ao participar do popular Miss Buona Domenica e vencer a edição de 1992-1993. Graças a essa experiência, ela apareceu em muitos programas de TV, incluindo Mai dire Monday, I Cervelloni e um programa de sucesso que ela fez. Bebo Bodo.

A carreira de Michelle decolou gradativamente e está crescendo cada vez mais, tanto que a Mediaset recentemente propôs a ela um programa em que ela conta sua vida, com amigos, familiares e celebridades do mundo do entretenimento, focando tanto nos momentos sombrios quanto naqueles que a trouxeram grandeza. alegre.

Mas durante o programa para os novos talentos All Now, ela disse que sofre de uma fobia chamada ergo técnico Tripofobiarevelar: “Eu sofro de uma fobia, chamada tripofobia, e agora todo mundo sabe, amigos e parentes que eu sofro dessa fobia, e há momentos em que me sinto triste, e há momentos em que as coisas não saem como eu gostaria.”

Quanto ao amor da vida Michelle Hunziker está ligada a Eros Ramazzotti De quem deu à luz uma filha, Aurora com quem se apega particularmente e que dará ao casal um dos presentes mais belos do mundo: torná-los avós. Então, depois que o conto termina com o cantor, Michelle estava ligada a Tommaso Trussardi Por dez anos ele deu à luz duas lindas meninas, Sol e Celeste. Depois de um flerte de verão com um cirurgião VIP, Giovanni Angiolini, Houve rumores de um flashback com Tommaso, que as partes envolvidas não confirmaram.

Apesar de sua bela carreira, Michelle Hunziker enfrentou uma enorme perda que lhe causou muito sofrimento.

Drama vivido por Michelle Hunziker

Em julho de 2022, Michelle Hunziker teve que enfrentar um luto que lhe causou tanto sofrimento e dor: o desaparecimento de sua linda cadela Lily, a quem ela estava profundamente ligada.

Em uma postagem no Instagram, a Web transmitiu palavras doces e uma foto deles juntos, dizendo: “Eu tenho um coração partido Porque agora você não está mais lá. Eu te amo”.

Então Michele Hunziker acrescentou:Onde quer que eu estivesse, e o que quer que eu fizesse, havia… olhos escuros e expressivos… sempre de frente para mim esperando para dizer a ela para onde ir, o que fazer e para quem latir, para ser levado para ser beijado e arranhado atrás daquela orquídea fofa ela só tinha.. Ela me acompanhou em muitas aventuras e estava em convivência comigo.”

ainda: “Levei-o para todo o lado… sempre pensei ao longo dos anos que não era possível vida sem ela. Lily era minha amiga. Amor puro, duradouro e incondicional. estou triste porque agora se foi“.

Muitos fãs mostraram sua proximidade em um momento tão doloroso para o locutor. Li alguns comentários:Mitch estamos com você“.