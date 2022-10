Gf Vip 7, Patricia Rossetti quer sair de casa

para mim Patrícia Rossetti Parece que não saiu flash para tv demitido por Afonso Signorini Como punição pelo mau comportamento que a maioria dos Vippons teve em relação a ele Marco Bellavia. apresentado também Jijia, turquesa de Illinois E a Giovanni Ciacci, Um veredicto público foi emitido contra ele por causa das decisões emitidas. Apesar de receber 80% dos votos, batom Após o episódio, ela reclamou da forma como o anfitrião foi tratado.

Como lembramos, já na TV Patrícia Rossetti Ele expressou repetidamente seu desacordo, chegando ao ponto de enfatizar que não sente que deveria se desculpar. Marco.

como declarado Biccy.item seguida, mergulhou em uma longa explosão, e também trouxe à tona o que aconteceu no ano passado Alex Bailey E a Soleil ascensão:

Alex e Solai continuaram comendo essa pizza, eles estavam no meu palete e você pode ver que era falso. Eles receberam uma torrente de críticas e depois saíram lindamente e com calma. Mas estou começando a dizer, OK, Sully, em que profissão ele está? E Alex? Ele fez uma centena de vitrines 3000 anos atrás. Então é diferente. […] Não consigo me adaptar a todas essas críticas. Se eles me julgam por bobagens, eu me saí bem no meu trabalho. Como “você não postou direito” está bem. Mas agora por que eu deveria me tornar um psiquiatra e se eu disser uma frase errada eles me dão **? Há um monte de declarações falsas na vida. Vamos lembrar que não matamos ninguém.”

Eu entendo a lógica dos programas. Eu também estava falando sobre um tumor em uma garotinha e logo depois sobre balé. O terapeuta passa para o próximo tópico e esquece o tumor. Mas eu nunca fiz, eu estava falando de balé, mas minha cabeça está mais ou menos a mesma de antes. Mas aqui estão aqueles que queriam levar água para seus moinhos e eu não mereço.