“Um atraso injustificado, além de ver essas coisas” – Libero Quotidiano

São inúmeras vezes Maurizio Manioni Ele estava com raiva Bianca Berlinger Porque quase sempre é CartabBanca Sforah e Linha noturna Seu programa na Rai 3E a Forçado a transmitir tarde. Desta vez, no entanto, Manioni Muito chateado. Como diz o site davidemaggio.it, Ele está particularmente zangado com um dos furos no talk show de Berlinguer, aquele em que conduzi meus experimentos do tipo “faça você mesmo” sobre o assunto. Vírus Corona.

Foi uma simulação de um físico Valerio Rossi Albertini, Que estendeu ainda mais a vigência do programa Berlinguer, e assim colocou Mannoni em fúria, o que Linha noturna Na verdade, ele atacou: “Vamos no ar com Atraso injustificado, Além disso Para assistir aos jogos do Art Attack. eu não entendo Quem pode ter sido autorizado Esta transgressão, nós somos Somos completamente diferentes Ele concluiu: “Em qualquer caso, estamos indo ao ar por um senso de responsabilidade.”

Em suma, sobre a explosão de Maurizio Manioni A. Um sinal extremamente importante para gerenciamento de rede Que é claramente “autorizado por esta transgressão.” Também porque este é apenas o mais recente de uma série de episódios subsequentes e protestos contra Kartabianca. É claro que mesmo Manioni provavelmente deveria resolver essa questão não na frente do público e no ar, mas nos bastidores com as pessoas envolvidas. Os espectadores provavelmente não se importam muito com essas disputas de maestros. Até porque, talvez, desta vez não tenha sido exatamente por culpa de Berlinguer, já que a Cartabianca por sua vez teve que começar tarde (precisamente às 21h40) devido a um Parlamento especial de Rai.