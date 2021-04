Exemplo de rosto sobre resiliência cultural

Parabens ao medico

Por seu relatório sobre a Fundação Arqueológica de Canosina. Um trabalho abrangente e atualizado sobre nossa realidade cultural, acompanhado das palavras autorizadas do professor. Juliano Volpi. Nosso consultor Francesco Specio esteve presente na videoconferência.

O artigo de Fanizzi analisou em slides os 28 anos de vida da FAC, desde seu nascimento em 1993 até hoje. Por meio de suas atividades, a Fundação atesta uma mudança cultural cidadã que ainda está em andamento: da arqueologia como “hóspede indesejado” a uma verdadeira força do território. Selecione o Dr. Vanese, a extensão do compromisso da Fundação em promover monumentos do tesouro em várias frentes. Desde o seu início, a Fundação tem atuado diariamente na conscientização sobre o respeito aos locais históricos.

Iniciativas periódicas implementadas por parceiros e curadores

Serviços de arqueologia e turismo

E / ou Dromos.it): visitas guiadas, passeios temáticos, atividades familiares como espetáculos de marionetes e caça a tesouros antigos, acampamentos escolares em Petra Kaduta e visitas teatrais (graças à parceria com

Teatro de viagens

Trabalha para expandir a visão e o patrimônio de Canosa, também com o apoio de uma intensa campanha de comunicação em vários canais tradicionais (incluindo suas próprias postagens culturais), e na web (site, Facebook, Instagram, além de publicações colaborativas remotas e regionais da cidade )

A Fundação acredita no trabalho em equipa, sendo a única que apresenta a realidade da cidade do ponto de vista cultural e turístico, e está sempre à procura do maior número possível de parcerias e cooperação entre os sectores público e privado, para dar desenvolvimento (incluindo emprego) para a cidade.

É fundamental que a FAC mantenha escolas, com visitas guiadas em sala de aula, alternância de oficinas de trabalhos escolares, espetáculos teatrais de entretenimento (fantoches) por ocasião de eventos turísticos e culturais, e vendo grupos escolares canosina de amanhã para educá-los e interessar-se pelo bem arqueológico e o orgulho e conhecimento desta cidade.

Essa realidade tenta acompanhar os tempos, na tentativa de experimentar outros temas também novas formas de frutos do patrimônio arqueológico (como a tecnologia de fluidos de mapeamento de vídeo no Hypogeum de Cerberus, graças ao trabalho de

Estúdio Gulpos

O que foi descrito e transmitido até agora pelo curador Fanizzi é considerado história. O futuro consiste em novos desafios e projetos – com a ajuda de todos – que podem dar uma nova cara à nossa cidade, como o novo Museu Nacional de Arqueologia, um sonho perseguido há muitos anos, mas que está cada vez mais perto.

Ou pense em Canossa como “a cidade de Faro”, referindo-se à convenção de Faro (Portugal) que aposta no conceito de identidade e património cultural e que faria do enorme Panorama de Canossa um exemplo também a nível internacional.

Ouvindo o Dr.

Juliano Volpi

Enfatizando a importância e potencial cultural da instituição arqueológica, observando também o que Canoza era antes de a FAC se tornar realidade: uma cidade com difícil relação com a arqueologia, perguntando-se como ao longo dos anos e graças à dedicação de seus integrantes, o vínculo com a patrimônio histórico cada vez mais valorizado, tornando O patrimônio arqueológico um componente definidor da realidade da cidade.

Quase concluindo, o chanceler Francesco Especio espera uma instituição que busque compartilhar com as realidades culturais semelhantes de outras cidades ao longo do Vale do Ovanto. Também é hora da Fundação Da Canosa colaborar com temas semelhantes no exterior para trazer à tona uma área mais ampla, forte nos muitos elos e pontos comuns, como o passado dauniano e da Grande Roma, que nos diferencia e evita qualquer potencial estreiteza.

A mudança cultural da cidade, conforme definida acima, ainda não está completa; É um negócio de médio / longo prazo – como evidenciado pelos recentes atos de sabotagem cometidos há poucos dias em Petra Kaduta – mas tem que ser tratado como uma planta e para isso é preciso muito mais. Devemos todos ser heróis em uma sociedade que está mudando de forma mais atenta, sensível, proativa, enérgica e culturalmente vibrante.

