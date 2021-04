Felicia Camino obriga a conviver com Ildefonso

Novos impostos para Pasamar Road (Aria Biedmar) nos próximos anos Anéis italianos A partir de Vida. Na verdade, sua mãe forçaria a menina a Felicia Susanna Solito por participar do Scion. Ildefonso Curtis (Cisco Lara). Um último aviso, claro, vai contra a vontade da jovem, cujo coração só ficará a relação com o pintor. amo cavaleiro (Yelenia Bagletto).

Una Vita, Intrigues: Este é Ildefonso Curtis

Caso você tenha perdido nossas postagens anteriores atribuídas a ProgressoVamos resumir brevemente quem é Ildefonso. Ex-soldado e sobrinho do Marquês de los Pontones, o jovem poderá conhecer Camino por meio de Rosina Rubio (Sandra Marchena) que você vai apresentar a ele de forma oficial.

Reforçado pelo acordo feito com Maite, que consiste em fingir que quer se encontrar com os pretendentes para que Felicia não suspeite de sua relação, Basamar concordará, assim, em se encontrar com Cortês em mais de uma ocasião.

Por um lado, essa convergência surpreenderá até mesmo Zaldua, que Ela ficaria com ciúmes do beijo na bochecha que o Camino daria a IldefonsoPor um lado, Felicia ficará entusiasmada com o relacionamento final entre sua filha e o herdeiro de Los Pontones e terá um futuro brilhante para sua prima e sua família em geral …

Ona Vita, Notícias: Felicia Seals Pact With Mighty And Camino

Tudo isto conduzirá assim ao surgimento das condições para o nascimento de um acordo que Felícia irá propor a Maite e Camino: já que Ildefonso vai anunciar várias vezes que a sua futura esposa poderá dedicar-se às suas emoções, dona de o restaurante não vai voltar. Olho mal as aulas de desenho de Zaldo e concordo com elas desde que ocorram dentro do restaurante. O Novo Século XX Não inclui outros ensinamentos que contradizem o pensamento do governo governante.

É claro que Maite e Camino aceitarão o acordo, o que criará de imediato novos traumas: é o que esperamos, durante um diálogo com a “cunhada” o amor (Aroa Rodriguez), Basamar vai admitir que não se apaixona de forma alguma por Ildefonso, o que levará Dominguez a aconselhá-la a ser mais explícita com o menino e com a mãe, para evitar mais mal-entendidos.

A tensão não se prolongará quando Camino relatar sua decisão a Felicia …

Ona Vita, spoiler: Felicia força Camino a sair com Ildefonso

Ah sim: além de assumir um tom raivoso, Felicia vai reivindicar seu posto de mãe e dizer a Camino que ela deve obrigatoriamente comparecer a Ildefonso, pois representa um bom casamento e, claro, um futuro casamento rosa e feliz para ela.

Essa suposição, nem é preciso dizer, não satisfaria Basamar, mesmo que a garota tivesse que se adaptar a esse cenário … Mas quanto tempo duraria sua atitude submissa? Para se manter atualizado sobre este assunto, Siga-nos no Google Notícias acessando esta página e clicando no botão marcado com “estrela”.

A não perder: