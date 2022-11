“Eu não finjo.” Agradeço aos espectadores um por um

Lançado em 3 de novembromenino travesso‘, o novo filme do diretor Paolo Ruffini. Largura A Roma, no complexo da Piazza Cavour, foi um sucesso entre a multidão e os dignitários presentes no cinema. Rovini compartilhou a alegria desses momentos nas redes sociais, mas com muita sinceridade postou em seu perfil tik tok Também um vídeo mostrando uma sala quase vazia para a estreia de seu filme.

O diretor explicou:eu nunca finjo: Há salas cheias e fico feliz quando isso acontece. Mas apresento o filme em todos os cinemas, mesmo naqueles onde há poucos espectadores. E quando isso acontecer, agradeça um por um! ». O vídeo mostra Paolo Ruffini empenhado em apertar a mão de (alguns) dos espectadores na sala. O ator e diretor concluiu: “Um grande obrigado a todos que deixaram o sofá confortável e se levantaram esta noite para ir ao cinema. Bad boy muito boca a boca, e ele vive graças a você! ».

Bad boy, novo enredo do filme de Paolo Ruffini

“Ragazzaccio” dirigido por Paolo Ruffini com Giuseppe Fiorello, Massimo Ginni, Sabrina Impacator, Alessandro Bisigna, Ginni de Nucci. O slogan do filme diz: “O vírus mais contagioso é o amor”. E é exatamente isso que Mattia, um adolescente em guerra com o mundo em uma cidade devastada pela dor de uma epidemia, descobre. Com as únicas ferramentas de comunicação permitidas (redes sociais e DDA na escola), ele aprenderá a amar um parceiro, descobrirá o que pode aprender com a comparação sou professor, ele entenderá que há um sentimento em seu pais, ele encontrará uma maneira, acima de tudo, de amar a si mesmo.