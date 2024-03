Vecchione vai ao Ministério Público. “Difamação”, roubo e ação movida por La Russa.

Roberto Vecchione foi ouvido ontem de manhã no Ministério Público de Florença, na sequência de uma queixa por difamação apresentada por Jeromeno La Rossa, filho mais velho do Presidente do Senado. A notícia foi publicada na edição florentina do jornal Repubblica, que explica como o cantor e compositor contou a história do verão passado no festival La Gabiriana de Florença: Nos anos noventa teve várias coisas e roupas roubadas de sua casa durante uma festa . Organizado por sua filha menor. Na história, Vecchione mencionou o primeiro nome de Geronimo, que então recorreu a um advogado para defender sua “honra”.

Alguns roubos ocorreram naquela noite e um relatório foi feito à polícia. Mas para o jovem La Rossa, que esteve presente na cerimónia, “não houve acusação”, explicou ele mesmo após as declarações de Viccione no Festival Toscano. O cantor então pediu que os jurados o ouvissem. Ontem de manhã, compareceu ao Ministério Público de Florença para apresentar um relatório à Polícia Judiciária com o seu advogado.