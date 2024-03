Como assistir à transmissão ao vivo do jogo Marrocos e Portugal (Copa do Mundo)

Marrocos-Portugal São as quartas de final Copa do Mundo no Catar Isto representa a verdadeira surpresa deste torneio e uma das seleções nacionais mais fortes da competição. Promete ser um espetáculo para assistir do primeiro ao último minuto, sem acréscimos e pênaltis incluídos. A partida está marcada para começar às 16h do sábado, 10 de dezembro. A partida será realizada no Estádio Al Thumama, na capital, Doha. Veja como assistir ao jogo Transmissão ao vivo gratuitasem assinaturas ou assinaturas premium pagas.

Marrocos e Portugal: assista ao jogo ao vivo

Graças ao serviço público que detém direitos exclusivos de transmissão de todas as reuniões, basta conectar-se à plataforma RaiPlay De qualquer dispositivo: smartphone, tablet, computador e Televisores Conectado a internet. Além disso, você pode ouvir música tradicional em casa canais de televisão (Al Rai 1). Por fim, há suporte ao formato 4K (nº 101) para quem possui um aparelho compatível com o novo padrão HbbTV.

Em sua posse dataAs duas seleções se enfrentaram apenas duas vezes, em ambos os casos em partidas da Copa do Mundo. Aconteceu em 1986 no México e em 2018 na Rússia. O equilíbrio está em perfeita paridade: uma vitória para cada um. Desta vez, as expectativas são a favor da equipa comandada por Cristiano Ronaldo, que literalmente arrasou a Suíça nos oitavos-de-final, mas a equipa de Amrabat e Ziyech já mostrou que sabe colocar em dificuldade as grandes equipas, e chegar as oitavas de final. Quartas de final após vitórias sobre Bélgica e Espanha.

Mesmo aqueles que estão emfora Ele tem a oportunidade de assistir ao jogo entre Marrocos e Espanha ao vivo e sem desistir Comente em italiano. Tudo que você precisa é se conectar à plataforma RaiPlay via NordVPN (muito desconto)para que o serviço atribua um endereço IP ao usuário localizado em nosso país.

