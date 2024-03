Puma perde marca europeia por causa dos sapatos Rihanna – Europa

Bruxelas, 06 de março – 'Fenty x Puma“Desta vez não é boa sorte.” Cooperação entre Rihanna A gigante do sportswear – contra a sua vontade – acabou… Danos à marca alemã. Na verdade, o Tribunal Europeu confirmou a decisão do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Cancelar registro Para um modelo de tênis anunciado por uma estrela pop originária de Barbados que foi registrado pela empresa de roupas e calçados esportivos para se proteger de possíveis tentativas de falsificação.

Ele era um prisioneiro Instagram. Durante o meio do caminho Dezembro de 2014Sem saber das implicações legais da sua escolha, Rihanna – nascida Robyn Rihanna Fenty – vangloriou-se Um par de sapatos brancos com sola preta grossa Que apresentava quase as mesmas características de um modelo registado, tendo publicado algumas fotos na sua conta “badgalriri” doze meses antes do pedido de registo ser apresentado pela Puma. Por esta razão, os juízes luxemburgueses destacam o seguinte: Os tênis não são considerados autênticos e o pedido apresentado deve ser rejeitado.

Não somente. O Tribunal da UE também rejeita os argumentos da Puma segundo os quais Ninguém estava prestando atenção nos sapatos de Rihanna em dezembro de 2014. A estrela pop já era, lemos na decisão, “conhecida em todo o mundo” e por isso era impossível que os seus “fãs e círculos especializados em moda” já não tivessem desenvolvido um “interesse especial por sapatos” até então. A Puma só precisa decidir se vai recorrer da decisão para um segundo tribunal.