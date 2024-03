Pietro Gandetto canta “Lisboa” em apoio à indústria do entretenimento

Pietro GandettoEle é advogado de profissão. Porém, desde a infância, desenvolveu um sonho pelo teatro, uma paixão pela arte e pela composição, que perseguiu ao longo do tempo e praticou com paciência. Em 2018, o concorrente Voz da ItáliaEle conseguiu transformar a utopia de si mesmo quando criança numa realidade concreta e tangível. Foi o mesmo que o levou, às portas do verão, a libertá-lo LisboaUma música que simboliza uma leveza que não existe e deve retornar.

Lisboa, as notas folclóricas das canções que piscam nas noites de verão, é a história muito atual de uma alma boémia, que voou para Portugal para realizar o seu sonho de amor. Há romance nisso LisboaE há a promessa de dar voz a uma das muitas necessidades que a pandemia parece ter suprimido. A música, disponível no Spotify, é um convite para redescobrir a diversão, dar vazão aos desejos mais íntimos e redescobrir a parte mais brilhante de si mesmo. A parte que o peso do coronavírus e os confinamentos e a recessão que se seguiram privou-o de qualquer direito de existir. Lisboa É um triunfo do positivismo, numa época em que resta pouca positividade. Para celebrar plenamente a sua verdadeira natureza, tem uma missão social. Na verdade, Gandetto decidiu doar todos os lucros da música ao Centro de Inovação Musical de Milão, um órgão social que trabalha para apoiar os trabalhadores da indústria do entretenimento, que ainda são gravemente afetados pela crise causada pela Covid-19.

