Sanremo 2024: Giovanni Allevi ao piano emociona Ariston e Giorgia encanta – Notícias

jeulier, Irama, Annalisa, Loredana Berti, Mahmoud: São os cinco primeiros da segunda noite do Festival de Sanremo. As classificações foram feitas com base na aprovação do novo Júri de Rádio e Televisão.

lá noite De um festival Sanremo Decole imediatamente com Talento puro da Geórgia. Mas é um retorno Giovanni AlleviApós dois anos de tratamento contra o mieloma, ele deixou sua marca. Envolvido no caloroso abraço do público que o recebeu com uma longa ovação, o músico narra o seu percurso pela dor e eleva o seu hino à beleza da vida e da solidariedade: “De repente tudo desabou para mim. Já não tocava piano. diante de um público por quase dois anos. No meu último show, no Konzerthaus em Viena, as dores nas costas foram tão fortes que durante os aplausos finais não consegui me levantar da cadeira. E ainda não sei , “Estive doente. Aí veio o diagnóstico, e foi muito grave.” “Perdi o emprego, o cabelo, as certezas, mas não a esperança e a vontade de imaginar, como se a dor tivesse me dado presentes inesperados.” Ele lista alguns deles , “Gratidão pela Beleza da Criação”, “Gratidão pelo Carinho, pela Força e pelo Exemplo “Recebo de outros pacientes, guerreiros, como os chamo”, e a certeza de que “quando tudo está desmoronando e só resta o essencial, e o julgamento que recebemos de fora não importa mais.” Ele cita Kant, detecta cachos grisalhos que cresceram novamente e depois toca. Amanhã”, uma música que ele escreveu durante sua longa hospitalização. Mas primeiro ele avisa: “Não posso mais confie no meu corpo, vou tocar com toda a minha alma.” Todos o defenderam, até a orquestra.

Os calorosos aplausos de Ariston também foram úteis Geórgia, que encanta trinta anos depois com E Poi, brincando com os ciclos de voz. Até a combinação é emocionante: Oronero, Gocce di memoria, Quando una stella die, Di sole e d'azzurro, Come saprei. Todos estão de pé também por Loredana Berti, que está entusiasmada com sua comida.

Oportunidade perdida em vez disso com John Travolta: Depois de mencionar os passos de Saturday Night Fever e Grease com o admirador Amadeus, ele acaba dançando desajeitadamente o qua qua com Fiorello. E a mídia social é implacável. Mas primeiro, a estrela de Hollywood prestou homenagem a Fellini, dizendo: “Vi Lastrada pela primeira vez quando tinha quatro anos. Apaixonei-me por Giulietta Masina”.

Depois da maratona em que participaram trinta artistas na primeira noite, quinze artistas se apresentaram na segunda noite, apresentados por outros colegas.

La Sade veste smoking e moicano para apresentar Ringa e Nick



Tristeza Ele ataca novamente com um visual inesperado: smoking e blusa colorida para baixo. Mas a surpresa está logo ali, ou melhor, atrás de nós. Quando você vira as costas da jaqueta, ela mostra o rosto de Amadeus na versão punk. O trio, em busca dos pontos do Fantasanremo, também aproveita para fazer uma jogada rápida. Estou no palco para apresentar Renga e Nick, na noite em que os artistas concorrentes apresentam outros artistas concorrentes pela primeira vez.

Georgia enfrenta Ariston com “E poi” após 30 anos



Uma ovação de pé para a GeórgiaEla co-apresentou a noite ao lado de Amadeus, no final de sua apresentação ao som de E poi. Vestido com casaco longo e shorts, o artista romeno encantou o público presente na sala. Com sua voz, ele pega Ariston e faz com ela o que quiser. A música a trouxe aos holofotes há 30 anos e, para comemorar o aniversário, Ama subiu ao palco com um bolo com uma vela.

Giorgia volta então ao palco e, junto com Amadeus, tira as fitas cassete da caixa de lembranças que tornou a música “portátil” há sessenta anos.

E uma nova ovação para o artista ao apresentar um medley de suas músicas encerrado com “Come saprei”, canção vencedora de Sanremo em 1995.

D'Argen D'Amico: Não queria ser político, fui guiado pelo amor Deodato a D'Argen: “Compartilho o seu apelo ao cessar-fogo”



“Eu queria voltar ao que disse ontem à noite. Quando cheguei em casa, comecei a ler alguma coisa e fiquei preocupado quando vi que minha mensagem era uma mensagem política. Eu não queria ser político: eu tinha feito muitas coisas. bobagens na minha vida, até pecados graves, mas não pensei Nunca chegar perto da política. Foi assim que D'Amico dançou depois de cantar Onda AltaIsso remonta à mensagem divulgada no início da noite para um cessar-fogo no Médio Oriente. “Fui guiado pelo amor e pela sensação de que há cada vez mais coisas em comum entre nós e é nisso que gostaria de focar”, concluiu.

Pouco antes, Deodato, disfarçado de cantor de rádio, deu as boas-vindas a Dargin D'Amico, dizendo: “Estou muito feliz em apresentá-lo, principalmente depois das lindas palavras que você disse ontem, com as quais concordo plenamente”.

Mascotes do Milano Cortina 2026 em Sanremo



Dois arminhos muito animados serão os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Milão Cortina 2026. Eles fizeram sua estreia no palco do Festival de Sanremo. O mascote do sobretudo se chama Tina e representará os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Em vez disso, Milo, seu irmão de casaco marrom, servirá como testemunho dos próximos Jogos Paraolímpicos de Inverno. Seus nomes são diminutivos dos nomes das duas localidades campeãs: Tina de Cortina e Milo de Milão.

Gianluca Ginoble desce até o público e leva flores para sua mãe



“Deixe-me fazer algo mais único do que apenas uma oportunidade rara.” Gianluca Ginoble do Il Volo, após cantar Capolaforo com seu colega trio, pegou o buquê de flores oferecido por Amadeus e correu em direção ao público para chegar até sua mãe e entregá-lo a ela. Gianluca abraçou a mãe e depois cumprimentou também o irmão que estava sentado ao lado dele.

Longos aplausos em Ariston quando Giovanni Allevi entra



Uma longa ovação deu as boas-vindas a Giovanni Allevi em Ariston, onde entrou em cena após dois anos de ausência e uma batalha contra a doença.

Amadeus: “Ariston é o maior salão de baile da Europa junto com a Roménia”



“O Ariston Hall tornou-se o maior salão de dança da Europa. Viva o Hall, viva a Roménia”: foi assim que a Amadeus deu as boas-vindas ao grupo Santa Balera, composto por representantes da Geração Z, uma orquestra de 15 músicos e 10 bailarinos, que se apresentou no Ariston com Mirko Casadei em homenagem aos 70 anos da Romênia. “O mais novo é o cravista de Santa Balera, tem 12 anos”, disse o apresentador e diretor artístico, levando ao palco a partitura original de “Romagna mia” do Maestro Secondo Casadei, tio de Raúl, pai de Mirko. “É uma tradição de salão de baile que continua”, disse Amadeus, concluindo: “Não esqueçamos o drama que a Roménia viveu”.

BigMama para a comunidade LGBT: “Amem-se livremente, vocês conseguem”



“Dedico minha música a toda a comunidade gay, amem-se livremente: vocês conseguem.” Então BigMama ao final de sua música La Rabbia não é suficiente para você. O jovem artista também aproveitou para marcar pontos no Fantasanremo agitando cinco dedos para o alto, que apresentou a ela enquanto pegava a vassoura e a movia.

Travolta dança a “qua qua dance” com Fiorello e Amadeus



Qua qua qua dance: Essa foi a ideia que ocorreu a Fiorello de envolver John Travolta em um número inusitado. E assim o intérprete de Embalos de Sábado à Noite e Grease, após ter “pagado suas dívidas” com o admirador Amadeus no palco contando os passos de seus famosos filmes, sai do palco, participando da piada, e fica um tanto constrangido.

ANSA ANSA John Travolta dança a “qua qua dance” com Fiorello e Amadeus – Convidados – Ansa.it

Stash: “Obrigado, Maestro Alivi, por mais uma lição.”



“Como ser humano, gostaria de agradecer ao maestro Giovanni Allevi por mais uma lição que ele nos deu”, diz Stash, ao final do show com The Kolors na batida arrasadora de “Un boy una girl”.

Ariston, de Marie Faury, é escalado com novas letras de amor



Ouvir, acolher, aceitar, aprender, verdade, lado a lado, não (“isso define a circunferência da nossa vontade, a mais alta declaração de amor que se pode fazer”), juntos (“a palavra mais preciosa, a palavra para investir para o futuro do mundo”): Estas são as novas palavras de amor, aquelas palavras escolhidas pelo escritor Matteo Bosola para mostrar que “a mudança é possível e necessária” contra a violência contra as mulheres, trazidas ao Teatro Ariston pela equipe de Marie Fauré.

Amadeus premia Gaetano Castelli com 60 anos de carreira



“Quando a música encontra um teatro como este, tudo se torna mágico”: com estas palavras Amadeus celebrou o arquitecto Gaetano Castelli, “o arquitecto desta arte”, que o acompanhou no palco Ariston para lhe dar os aplausos do público. Castelli projetou os cenários para todos os cinco Amadeus Festivals consecutivos. Ao todo, criou 22 coleções para Sanremo (a primeira em 1987, edição recorde apresentada por Pippo Bodo e vencida por Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.), das quais as últimas nove, incluindo esta coleção, são adicionais. para sua coleção. Filha de Chiara. Foi a própria Chiara quem entregou ao pai o prêmio pelos 60 anos de carreira – a Cidade de Sanremo. “Obrigado ao Ray, aos cenógrafos, ajudantes de palco, construtores, pintores, cenógrafos e a todos que contribuíram”, disse Gaetano Castelli.

