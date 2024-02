La Señora: uma apresentação musical dedicada a Grazia Nasi, a judia errante

Segunda-feira, 19 e terça-feira, 20 de junho 2023 dentro da programação do mercado é data com espetáculo teatral Siniora (Primeiro Nacional). música, baseado na ideia de Franco Minnelli e Alessandra Ravizza; Cuidado dramático Enrico Campanati, Carla Pirollero; Com Carla Pirollero, voz de Alessandra Ravizza, tenor de Franco Minnelli, percussão de Marica Pellegrini e Angela Zappola no violino; Arranjos musicais de Franco Minnelli; cenário e figurinos de Elisa Jandelli e Ariana Sortino; Dirigido por Enrico Campanati, Assistente de Direção Alberto Laso; Festival Souq e produção teatral.





lá Empresa Souq A sua última produção, a estreia nacional, é dedicada a FUma personagem feminina com grande carisma e uma vida extraordinária: Grazia Nasi, também conhecido como Judaísmo Errante. Grazia foi forçada a se converter ao cristianismo. Nasceu em 1510 em Portugal e depois viveu entre a Bélgica, França, Itália e Turquia. Viúva de um poderoso comerciante à frente da comunidade Marano em Lisboa, dedicou a sua enorme riqueza e influência a trabalhar pela salvação dos judeus perseguidos nos países que atravessou, ganhando o título honorário de la señora.





A narração de sua vida é confiada a Carla Pirollero, acompanhada pelos vocais de Alessandra Ravizza e dos músicos Franco Minnelli, Marica Pellegrini e Angela Zappola, que conseguem explorar o excepcional repertório da música sefardita. Grazia Nasi tornou-se um símbolo da redenção da comunidade sefardita espanhola contra a discriminação da época e da determinação e paixão indomável das mulheres de todos os tempos.

autor: Alessandra Ravizza.