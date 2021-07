“Teoricamente, estamos trabalhando com a mesma empresa, e estarei nos fardos.” Uma briga de opinião, além – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 01 de julho de 2021

Água turva na irrigação. Francesca Vialdini, isso leva Conosco … grátis – formato de domingo – cílios Mara VenereQue o precede na programação de domingo na Rai 1 com Domingo em. “É um grande mistério, todos nos perguntamos porque o programa não é só meu, mas estamos trabalhando nele em 15-20 pessoas – diz O que a TV faz يفعل -. Não tenho ideia, nem estou confuso. Mas simplesmente não sei. O que devo dizer a você. Vou ficar nos fardos. Eu a encontrei duas vezes: uma no estúdio e outra nas mesas. Portanto, não estou dizendo que fiz nada com ela. “

Nenhuma resposta de Venier, pelo menos por enquanto, que está curtindo o final do show no domingo (lembre-se que ela dá a linha para Vialdini). Mas como vai haver Um pouco resfriado entre duas mulheres Rai 1? obscuridade. Mas essas frases arrepiam viale Mazzini.

Sabemos, a partir de rumores, sobre um amigo comum como Alberto Matano, que estará muito perto de Mara Venier e Francesca Vialdini. No entanto, isso não é suficiente para comprometer um relacionamento aparentemente quase inexistente. “Eles costumam nos pedir para demitir quem vier em seguida – criamos uma rede, formamos uma equipe e todos trabalhamos juntos. Em teoria, todos trabalhamos com a mesma empresa. Mas ninguém pode forçar Mara Venier a fazer o que ele faz o que ela não quer fazer. Ou talvez você tenha me esquecido? Eu realmente não sei, “Thunder. Um tiro de canhão real que Viner definitivamente não gosta.