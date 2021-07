Quer seja um reboot, prefiro Elisa Bonomo e Chiara VIdonis a Mancini e Morandi

Espero que tenham apreciado que ainda não falei tão brevemente sobre futebol, especificamente sobre os europeus e a seleção nacional de Roberto Mancini, e não porque perdi a chance.

Não foi um gesto de generosidade, admito, se não intencionalmente egoísta comigo mesmo.

Na verdade, ele teria sido mais forte do que eu, eu sou de Ancona e torço pelo Gênova, ele é de Jesse e era a bandeira da Sampdoria, ele não teria nada de bom. Digamos que o futebol contemporâneo me apavora, não conheço praticamente ninguém ou quase ninguém entre os chamados, apenas Immobile, Insigne e alguns outros, que rejeito de todo o coração qualquer espírito patriótico, e as bandeiras me deixam com mais medo de bola falante pé, mesmo quando se trata de futebol, que considerei o gesto de não se ajoelhar, primeiro, e depois declarar fazê-lo em solidariedade não com aqueles a quem o gesto foi dirigido, mas a quem esse gesto era para ser dado, Bélgica, o aparência externa de preguiçosos mais fortes do que um grupo de Seguidores na ausência de heróis para imaginar, preguiçosos, sociáveis ​​e até um pouco ignorantes, se é verdade que um dos poucos ex-alunos do grupo, o capitão Chiellini, fala de nazismo em vez de racismo, mas todos falavam apenas da história do grupo de alas com um grande coração, Esta é a anedota que acompanhou os estágios iniciais dos europeus e, em conclusão, que esse fato é para ver todos os jogos que tive que pagar Sky novamente, aqui, Coloque tudo isso e você terá a imagem completa na sua frente, uma imagem que inevitavelmente mostrou como era falar sobre futebol para mim, e eu queria muito falar sobre futebol e fazê-lo enquanto todos de repente ficavam apaixonados sobre futebol. Mais uma vez, significa fazer a parte bastiana oposta, aquela que, enquanto todos aplaudem, Manskin diz elogios aos meninos islandeses, essas coisas.

Então, ainda não falei sobre isso e espero que você me ame mais do que de costume, pelo menos por isso. Espero que voltem para casa devidamente derrotados, não os considero valiosos como futebolistas nem como pessoas, afinal nem achei que os Maneskins mencionados acima tivessem algum valor, também é o caso que o meu olhar hostil para alguém traz. sorte deles, não posso descartar a preparação de champanhe a priori.

Claro, eu só falei sobre isso dizendo que ainda não falei sobre isso, usando um truque barato, mas na verdade não falei nada específico, não falei sobre o Bastoni e o Jorginho e sua relação mal resolvida com o Mandorlini, você sabe, Mandorlini? , Não falei dos Meches de Mancini nem de como a campanha publicitária da nossa região, e da nossa região, confiada a ele como testamento, reconhecida pela UNESCO como uma das maiores loucuras de todas, confiada a um desenho incapaz de compreender o clareza que se eu usasse letras transparentes em um fundo escuro, não conseguiria. Você leu que mesmo que um desses super-heróis estranhos tenha supervisão, deixando o logotipo para Andreapazienziano ‘Marche. pronto para te pegar. Afinal, Marche tem Acquaroli como chefe, não podemos esperar um lampejo de clareza.

Então, não, sem futebol.

Nada patriótico.

Sem mancini.

Porém, falar de futebol, hoje em dia, quase tinha que ser um compromisso, como tirar uma foto do primeiro dia de sol na praia, maiô em primeiro plano, usar os pés como visor, ou o mar ao fundo, Ou como compartilhar um meme particularmente sortudo quando algum meme sortudo se torna viral e é necessário para que se sinta parte do todo.

sim porque Se realmente queremos falar em reinicialização, renascimento, queremos, em suma, assumir que tudo retoma o curso normal, a que estávamos acostumados antes da epidemia, talvez com alguns outros truques e um pequeno peso. Em menos de um ano e meio de solidão e estagnação não vamos deixar passar em vão, certo?Aqui, se realmente queremos falar sobre reiniciar, não vejo como não podemos acompanhar esses caminhos seguros e bem definidos que percorremos tantas vezes antes, certos de que ao pedalar, dois pedais, pelo menos deslize e então zac, aqui volta Tudo na mente, tudo continua de acordo com as regras.

O que esse caminho nos mostra?

Simples, dois grandes clássicos, sobre os quais giram em torno discursos feitos em bares, primeiro, e depois nas redes sociais, futebol e camelo desde tempos imemoriais.

É verdade que também poderia ter colocado os motores nele, mas tenho pouco interesse por carros, sempre achei a Fórmula 1 muito chata, dedicando o salário mínimo do meu tempo para escolher o meu ‘próximo carro’, sempre pensado para atender certos requisitos básicos: sete assentos, uma grande caixa, meu trabalho Para dirigir e não muito baixo, então nada de motores, apenas chutes e camelos.

E já que escolhi, para o seu bem e também um pouco para mim, para não falar de futebol, para que não me encontre no papel do cavaleiro disfarçado e, portanto, no papel do gigante cavaleiro negro, aqui estou. Você não tem que falar sobre buceta.

Hoje, só falando de buceta, você concordará, provavelmente é mais difícil do que falar de futebol, e você não sente nenhum transporte para Barilla, Berardi e Mancini.

Porque a palavra bucetinha, palavra desagradável do ponto de vista verbal, pungente, do ponto de vista semântico, impraticável, do ponto de vista social e moral, foi em todo o caso banida pelo tribunal do politicamente correto, mesmo para algum motivo, referindo-se às mulheres pela palavra. A gíria para se referir aos seus órgãos genitais é um ato desagradável e sexista, é filha de uma visão patriarcal do mundo, um material de baixa carnificina, e por associar mulheres a bolas de futebol e motores, se desejado, é ainda pior, como se estivéssemos falando de interesses relacionados a uma forma de entretenimento, também era entretenimento místico cercado por uma aura sagrada, todos vocês sabem como algumas pessoas falam de seu time favorito, o Califano, um maravilhoso bichano especialista e até futebol e torcida dedicaram pelo menos duas canções com a precisão de um bisturi nas mãos de um conceituado neurocirurgião.

Então não, essa opção também não é boa, só falta voltar a mexer na música, isso é passar pelo mosteiro. Na verdade, é a música que atravessa o mosteiro, aquela que realmente corre o risco de voltar a ser a banda sonora deste verão.

E já que estamos falando, de fato, de replay, só podemos partir de quem a palavra replay se repete como um mantra durante toda a música, e ler a voz de Gianni Morandi, que se entregou aos cuidados habilidosos de Jovanotti . , como autor, e Rick Rubin, junto com o próprio Jovanotti como produtor. Eu sei, e eu sei muito bem, dizer que Rick Rubin produziu Gianni Morandi vai fazer você partir em um passeio único do qual você dificilmente voltará, mas é, ou assim nos disseram (Morandi resenhou um pouco, nas redes sociais, dizendo que a música nem chegou a bater uma semana após o lançamento, e que ele trabalhou nela rapidamente em Milão com Pinaxa, e não recebeu Robin). O surfista roqueiro engraçado e descolado, L’Allegria, é esse o título, com um jogo de palavras que não é spoliero, mas está destinado a se tornar um clássico à sua maneira (trash clássico), isso apesar de não ter entrado no top 100 das paradas semanas após seu lançamento. Algo que pudesse empolgar Quentin Tarantino, o tipo, afinal, já faz meses que eu disse que seria o verão do rock ‘n’ roll lá, o verão do pós-guerra, quando a Itália desviou dos escombros e começou a construir seu próprio boom. Fidez e Achille Lauro também pensam da mesma forma, obviamente, que preconizavam tudo de gigante da época, na verdade muito distante de qualquer ideia de rock ‘n’ roll, como Orita Berti. Sua inclinação é o equivalente ggiovane de L’Allegria, com dois deles, um com seus galos, ao estilo milanês, e o outro resmungando como um homem compulsivo, falando sobre sexo e drogas, enquanto acentua sua franqueza. Sempre swing e surf, apenas um pouco mais atraente e um imperativo uritaberiano que não poderia ter sido mais Oritaberti.

A ideia de que em 2021 se restabeleça a divisão entre nós, com excepção dos Beatles vs Rolling Stones, ou seja, Morandi vs Orita Berti, é ternura, e apenas ironia de Cristiano Ronaldo que na conferência de imprensa perante Portugal, Hungria, golpes de Coca-Cola o fazem desmoronar. No mercado, o slogan de Mill é baseado no conceito de Deus me perdoe, “Coca-Cola lábios vermelhos” nos mantendo encurralados. Na verdade, Mel é o primeiro e L’Allegria não foi recebido, como o Morandi de 77 anos derrotou o mais velho Orita Berti, já que ele confiou em outros Matusas como Jovanotti enquanto ela estava na Fides e Achille Lauro ? Nenhuma correspondência, era óbvio.

Claro, em toda parte há uma antologia de reggaeton e canções latinas, o que torna a lista quase deprimente, uma série de duetos e façanhas assustadoras, porque as músicas que saíram dela são assustadoras. As coisas que vêm de tirar o cadáver de Bruno Martino e convencê-lo após sua morte que ver cair mil pétalas de rosa é o que todos devemos aspirar, O verão é algo indigno, se essa é a trilha sonora.

Felizmente, o olhar atento pode sempre repousar em outro lugar, e o outro lugar que aconselho a repousar, The Look, é especificamente Altrove, de Elisa Erin Bonomo, a segunda música a se aproximar de seu novo álbum, previsto para o outono. Uma peça em que a cantora e compositora veneziana olha para o resto do mundo, ou seja, se abre para um som global maior do que antes. Aqui você pode encontrar o vídeo, https://youtu.be/wa5oH5XVdF8. E já que falei a vocês sobre Elisa Bonomoo há algum tempo, sobre seu retorno à cena, na companhia de uma colega que respeito muito, Chiara Fedones, que participou do dueto Nuvola, aqui sugiro que ouçam também o retorno de a última cena, o retorno que há seis anos espero literalmente. Sua nova canção, “A alegria dos ouvidos e do coração”, é chamada Longe de mim, ó Deus, como eu esperei por você. Sei que não sou muito objetiva, ou que não sou objetiva, mas acredito e acredito que a ponto de comprometer meu nome e meu rosto, que Chiara é um privilégio de toda a nossa música, como a Elisa, duas forças da natureza dotada de um talento composicional fora do comum, com um nível de poder interpretativo e de autenticidade que você pode jogar com o clássico dis empre. Far From Me pode ser a música mais inspiradora de Graham Nash, para um truque profundo de prestidigitação, aqui você pode ouvi-la https://www.youtube.com/watch?v=gXhre0kflJU. Resumindo, há salvação, senão você sempre pode fazer seu Elettra Lamborghini e Pistolero funcionar bem, aquele que acompanha a omelete de cebola com cerveja gelada e arrotos grátis eu acho.