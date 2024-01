Rosalinda Celentano Por que ela sempre raspa o cabelo: “Toda vez que eu faço isso por…” | A doença não tem nada a ver com isso

Rosalinda Celentano revela o motivo da sua calvície. A razão é verdadeiramente comovente: aqui estão os detalhes

Rosalinda Celentano é uma figura famosa no mundo do entretenimento, mas também é filha da arte. Seus pais são Claudia Mori e o cantor e compositor Adriano Celentano. Rosalinda seguiu os passos do pai e é talentosa uma atriz E cantor.

Nasceu em Roma em 1968 e fez sua primeira aparição no mundo do entretenimento em 1990, quando participou de… Festival de Sanremo. Com a música “A idade de ouro“, a cantora chega à final na categoria “Juventude”.

Ele não alcançou a vitória, mas foi vitorioso no ano seguinte em Festivalbar. A fama invade a vida de Celentano e, depois de alguns anos, ela inicia a carreira de atriz e trabalha com diretores mundialmente famosos como Renato Di Maria e Pino Quartolo.

Rosalinda ganhou diversos prêmios por suas habilidades interpretativas. Por exemplo, ela é recompensada com Globo de Ouro “Melhor Nova Atriz de Filme”ZumbidoMas em 2004 ele alcançou grande sucesso e desempenhou o papel de Satanás no filme “Paixão de Cristo“.

Rosalinda Celentano, de assumir-se a uma doença terrível

Rosalinda Celentano é uma grande artista do cenário cinematográfico e musical do nosso país e é apreciada pelo grande público pelo seu talento. Rosalinda aparece como mulher Forte e determinadoMas ela esconde uma alma frágil e sensível que a levou a passar por períodos fortes Mal-estar.

A atriz nunca escondeu seu salário Homossexualidade Durante entrevista com Belfi, ele contou como seus pais reagiram. “Aos dezessete anos conheci uma garota mais velha que dançava e me apaixonei por ela“Mas a mãe dele não reagiu bem quando… Descobrir Beijar uma mulher no quarto dela: “Um quarto vazio é melhor que uma filha assimPorém, Rosalinda teve que superar um obstáculo muito maior: este doença O que também a levou a sofrer de depressão grave.

Rosalinda Celentano, a causa de sua calvície

Rosalinda Celentano teve que enfrentar uma terrível doença que a obrigou a se submeter a algumas cirurgias para retirada de algumas partes do corpo. o Câncer Ela percebeu quando tinha 47 anos, mas felizmente ela superou e está sorrindo novamente. Muitos se perguntam o motivo de sua calvície.

Mas o tumor não tem nada a ver com isso. Raspe toda a cabeça Foi a escolha que a atriz queria. Depois de muitas lutas e de um corpo desfigurado pela doença, Rosalinda aprendeu a se aceitar e a valorizar o corpo que durante anos esteve enjaulado. Na verdade, Celentano decidiu fazê-lo voluntariamente Seja careca Para se sentir mais leve e Elimine pensamentos ruins. Esta é uma motivação profunda e emocional: “Eu continuo cortando meu cabelo porque toda vez que faço isso parece que estou tirando a poeira dos meus pensamentos“, explicou ele a Belfi.