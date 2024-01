Suporta Pereira (1994) de Antonio Tabuchi

Antonio Tabuchi, escritor italiano de origem portuguesa, deixou-nos uma obra profunda e influente, Pereira apoiaO que permite a cada um de nós enfrentar uma viagem interior, despertar do sono e confrontar-nos com o que temos Eu sou dominante E a nossa identidade.

Um homem com excesso de peso, com problemas cardíacos devido à idade avançada, com uma boa rotina própria, carregando nos ombros o peso inaceitável da viuvez, no contexto da ditadura salazarista em Portugal na década de 1930: com estas hipóteses que nos apresentamos, querido de uma vez, Pereira no romance de 1994 de Antonio Tabuchi.

Pereira apoia É uma frase que nos acompanha ao longo da leitura do livro, quase um interlúdio, mas que pode nos dizer de imediato muito sobre o protagonista. Em diferentes partes do livro, esta afirmação parece sofrer mutações e mudar de significado.

Pereira apoia: Ele se mantém vivo, evita cair e tenta se sustentar no presente sem a mulher que amava.

Desde os primeiros capítulos fica claro o tema do luto não resolvido: uma esposa que amou com a mesma intensidade tanto durante a vida como após a morte, a ponto de distrair o protagonista do que o rodeia, do que ainda o rodeia. Na verdade, desde as primeiras páginas, Pereira surge como um homem triste, cansado da sua vida monótona e insensível ao que se passa à sua volta. Ele desabafa tormentos complexos e inexplicáveis ​​ao pároco, irrita-se com o amigo de toda a vida sem perceber os motivos e parece ser um homem que vive o presente passivamente. Também pode refletir a imagem do indivíduo triste mencionado por Freud em sua obra de 1917. Luto e depressão. O autor afirma, aliás, que o luto leva a um estado de sofrimento decorrente da perda de algo, que em si não é satisfatório, o que exige detalhamento do ego. No entanto, alguns indivíduos são incapazes de processar o evento traumático. Isto significa que no eu enlutado, a perda do objeto querido no mundo, no nível subconsciente, coincide com o esvaziamento do ego.

O paciente tem consciência da perda que causou sua depressão, no sentido de que sabe quando, mas não o que, perdeu nela. (Freud, 1917).

Pereira parece ser um homem perdido e incompleto, desprovido das emoções que outrora encheram os seus dias. Ele se apega à sua existência passada, quando seu companheiro de vida ainda estava ao seu lado.

Se desde o início fica claro que Pereira não aceita a morte de sua amada, com quem continua mantendo conversas animadas por meio de uma fotografia bem enquadrada, outro luto não resolvido se esconde nas entrelinhas do romance, e desta vez em uma forma muito maior. Uma forma menos constrangida: lamentar a democracia num país (ainda amado?).

Pereira apoia: Ele resiste, tolera e carrega sobre si o peso que carrega, mesmo quando isso é imoral e injusto, como no caso de uma ditadura violenta.

Contudo, em outras circunstâncias, a perda pode ser de natureza mais ideal. É possível que o objeto não tenha morrido realmente, mas tenha se perdido como objeto de amor (Freud, 1917).

O início da consciência de não amar a pátria nessas circunstâncias ocorre primeiro com o encontro de um jovem casal de amantes que tenta se rebelar contra o cruel regime ditatorial. Pereira começa a se sentir incomodado em seu cotidiano repetitivo e algo começa a tremer dentro dele que, aos poucos, será útil para os dois jovens revolucionários. Este primeiro encontro permitirá um despertar emocional confuso do protagonista, que regressa ao interesse inquieto e ao papel activo na sua vida, e que até agora supostamente ficou preso na quarta fase do luto, a da depressão. Porém, há o início da fase de aceitação, que é condição necessária para a reação (Kübler-Ross, 1969) de lamentar a liberdade em sua terra natal.

O acontecimento que lhe permitiria adquirir plena consciência e obter respostas abrangentes a questões existenciais, com as quais não poderia lidar nem sozinho nem com ninguém, seria o conhecimento do Dr. Cardoso. É precisamente nesta amizade, que pode parecer mais um encontro predeterminado entre almas afins, que emerge o eu mais consciente e mais claro que Pereira pensava já ter falecido há muito tempo. Este personagem intenso compartilha com o protagonista uma teoria útil: a teoria da união das almas. Seguindo os estudos dos dois filósofos-médicos franceses (na época nação e símbolo da liberdade de expressão e pensamento) Théodule Ribaud e Pierre Janet, o Dr. Cardoso apresenta esta teoria ao protagonista, permitindo-lhe compreender como o consciente e subconsciente do trabalho da mente humana. lá Eu sou dominante, guiado e alimentado pela nossa memória, que prevalece temporariamente sobre os nossos outros estados secundários de consciência, até que também seja substituída por outro de nós mesmos. Esta aliança das nossas almas é frágil e influenciada pelas emoções e pelo ambiente, e é este delicado equilíbrio que caracteriza a nossa identidade pessoal (Paris, 1881).

Seria seguindo esta teoria reveladora, apoiada na aceitação do seu luto, que Pereira permitiria prevalecer o seu eu dominante, que já estava adormecido há muito tempo, e que até então o fazia viver num estado de torpor e subsistência neutra. . Este despertar lhe permitirá realizar sua revolução na alma e no espírito, permitindo-lhe retornar à vida agindo de forma consciente sobre seus sentimentos e assim voltar a ter um lugar no mundo.

Pereira apoia: Ele apoia o que acredita ser certo e trabalha ativamente pelos seus ideais e pela liberdade do seu país.