Concorrentes do MasterChef notam presença cansada e deslocada: ‘Ele os segue o tempo todo’

MasterChef Italia esconde muitos segredos: eis o que acontece nos bastidores do famoso programa de culinária.

Master Chef Itália, Famoso programa de culinária Que capturou a atenção de milhões de telespectadores e esconde uma verdade complexa e fascinante por trás dos desafios culinários e dos pratos exclusivos de suas estrelas.

Em um recente Entrevista realizada com DissaporeIvan Jurato, ex-concorrente e “vencedor moral” da segunda edição, revelou alguns segredos dos bastidores do programa.

Da dinâmica entre jurados e competidores às técnicas de produção, Iurato oferece um visual exclusivo O que acontece longe das câmeras?

Os segredos que se escondem nos bastidores do famoso programa apresentam A Uma perspectiva única sobre o mundo do MasterChef.

MasterChef: Qual é o papel dos roteiristas e da produção do programa

Segundo Horato, um dos aspectos mais interessantes do MasterChef é o papel dos roteiristas e da produção. Por exemplo, os árbitros recebem sugestões através de fones de ouvido para manter um certo nível de qualidade E consistência no programa. Isso não significa que sejam totalmente controlados remotamente, pois muitas vezes improvisam, principalmente nas fases de degustação e julgamento dos pratos.

Yuratto também destaca a importância da edição do vídeo, que ajuda a criar tensão e ritmo ao programa. Outro aspecto relevante é o tempo entre o término das provas e a degustação dos pratos pelos jurados, que pode chegar a uma hora, e é necessário para a filmagem detalhada dos pratos e para preparar as câmeras para a fase de provas de julgamento. Cada concorrente é literalmente “seguido” por um compositor que está pronto para reunir todos os estados de espírito para trazer de volta ao vídeo: “Ele os segue o tempo todo.”Aqui está o que Yurato diz.

Os concorrentes são entrevistados regularmente no MasterChef: Confissões e Comentários

Urato também descreve a dinâmica entre os competidores, a produção e os jurados. Embora o contato entre juízes e competidores seja limitado à neutralidade, os competidores interagem constantemente com a equipe de produção. Isso inclui Entrevistas contínuas, conhecidas como “confissões”.“, que é gravado durante o tempo de inatividade do programa para dar a ilusão de uma história em tempo real.

Yuratto também destaca como a personalidade dos competidores influencia sua trajetória no programa: Ser um “personagem” pode ser útil, principalmente nas seleções iniciais. Finalmente falando sobre As oportunidades que se abriram para ele depois do MasterChefincluindo a oportunidade de viajar pela Itália e a decisão de se tornar chef em tempo integral, apesar das dificuldades iniciais e da falta de confiança na indústria culinária.