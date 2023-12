Matthew Perry morreu de cetamina em acidente

Foi um trágico acidente causado pelos efeitos de uma série de substâncias, entre elas a cetamina, que ceifou a vida de Matthew Perry, o famoso e querido Chandler Bing de Friends. A informação foi determinada pelo Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles, que no início da tarde de sexta-feira divulgou os resultados da autópsia realizada no corpo do ator.

“A morte do ator Matthew Langford Perry, de 54 anos, foi devido aos efeitos agudos da cetamina”, afirma o comunicado, explicando que “outros fatores que contribuíram para sua morte incluem afogamento, doença coronariana e os efeitos da buprenorfina ( usado para tratar o abuso de opioides).

O legista conclui que “a morte foi acidental”. Perry foi encontrado inconsciente por volta das 16h do dia 28 de outubro, na banheira de hidromassagem de sua villa em Pacific Palisades, uma área rica e elegante da cidade da Califórnia, perto de Malibu. Seu agente ligou para o 911, mas quando os paramédicos chegaram ao local, eles só puderam declarar o ator morto. O Departamento de Medicina Forense de Los Angeles realizou uma análise no local e depois transferiu o corpo para o Centro de Ciências Forenses para autópsia.

A cetamina, aprovada em 2019 pela Agência Nacional de Medicamentos, é um anestésico poderoso que os médicos americanos prescrevem cada vez mais para tratar a depressão ou a ansiedade. Problemas que Perry sofreu por muito tempo, junto com o abuso de drogas e álcool. Ele mesmo contou isso, com uma honestidade comovente, em seu livro de memórias de 2022, Friends, Lovers, and the Terrible Thing, publicado na Itália pela Feltrinelli. O ator estava em tratamento com infusão de cetamina, mas a presença massiva detectada em seu sangue não poderia ter sido causada pela última sessão com o médico, ocorrida cerca de uma semana e meia antes de sua morte. Nos níveis detectados, 3.271 nanogramas por mililitro, a cetamina pode causar “superestimulação cardiovascular e depressão respiratória”.

