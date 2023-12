A RTB House promoveu Giovanni Marinco a Diretor Regional para Itália, Espanha e Portugal

Uma casa arrumadauma empresa de publicidade com sede em Varsóvia, anunciou a promoção de Giovanni Marinco é Diretor Regional para Itália, Espanha e Portugal.

Depois de servir como Diretor Regional para Itália durante quatro anos, Marinco irá agora liderar o desenvolvimento de toda a região. Com mais de 20 anos de experiência em marketing digital e projetos de desenvolvimento de negócios, o Diretor liderou com sucesso estratégias de entrada no mercado focadas no crescimento dinâmico da receita.

“Estou entusiasmado por assumir esta nova função em Itália, Espanha e Portugal. Tal como em Itália, pretendo levar a empresa a novas oportunidades de crescimento.” Giovanni Marenco.

O gestor ingressou na Rtb House em 2019, abrindo e expandindo o mercado italiano, onde em 2023 registou um aumento de 50% no volume de vendas face ao ano anterior. Ele lidera uma equipe de 21 pessoas gerenciando mais de 100 marcas e 150 campanhas.

Adrian Rybicki, vice-presidente de vendas da RTB House para a Polónia, Reino Unido, França, Escandinávia, Itália, MENA e Balcãs, apontou a forte liderança e o compromisso da Marenco com os clientes como fundamentais para a sua promoção. “A energia, paixão e determinação de Giovanni continuarão a ser fundamentais para impulsionar o crescimento da RTB House na região”, disse Rybicki.