Enzo Iacchetti, acabou no hospital e na ambulância: foi o que aconteceu

Enzo Iacchetti, entre hospitais e ambulâncias. Ninguém esperava algo assim: aqui estão todos os detalhes

Nascido Vincenzo Iacchetti, é um dos comediantes e artistas de cabaré que fizeram a história da televisão italiana. Durante anos ele foi o rosto do noticiário satírico de Antonio Ricci Abstração de notíciasGraças ao qual ele conseguiu proporcionar diversão e entretenimento aos telespectadores.

Nascido em 1952, Enzo iniciou oficialmente sua carreira aos 27 anos, quando percebeu que tinha sua vocação comédia É o trunfo do sucesso. Então você se torna parte Clube Dérbi Milão, onde teve a oportunidade de se comparar com outros artistas de cabaré italianos, como Francesco Salvi.

Em pouco tempo chegou à tela da televisão, seja na Rai ou na Mediaset. O verdadeiro salto de qualidade ocorreu em 1994, quando foi escolhido como apresentador do Abstração de notícias Emparelhado Ézio Grigio. A cumplicidade entre os dois foi imediata, tanto que deu vida a uma parceria que até hoje é inigualável.

Além de sua carreira como apresentador italiano e artista de cabaré, nem todo mundo conhece seu passado cantor Por Enzo Iacchetti. Em 2009, o comediante estreou com o álbum “Peço desculpas ao Sr. Jaber“, um grupo da cobrir Do cantor e compositor Milano Giorgio Jaber.

Enzo Iacchetti, A terrível doença: “Achei que estava morrendo”

Enzo Iacchetti é um artista 360 graus que ainda hoje consegue entreter o espectador com sua comédia. Apesar do senso de humor e sarcasmo, Enzo passou por um período complicado devido a A doença Por que Ele estava com medo de não ser capaz de fazer isso.

Em 2020, ex-apresentador do Abstração de notícias ficando doente COVID-19 Em entrevista com Corriere della Sera“Tive coronavírus quase imediatamente, pela primeira vez na vida”, diz ele Eu pensei que estava morrendo. Eu me senti péssimo e não dormi a noite toda. Felizmente eu já tinha tomado três vacinas. Agora estou entre as “pessoas vulneráveis”, tinha quase 69 anos na altura e se não tivesse sido vacinado provavelmente teria sido infectado Ele acabou na terapia intensiva».

Enzo Iacchetti, entre hospitais e ambulâncias

Num período sombrio que atingiu e paralisou toda a Itália, Enzo Iacchetti decidiu transformar aquele momento de luto público numa oportunidade para ajudar os outros. Em 2020 o humorista resolveu participar e coletando dinheiro Para seu livro intitulado “Não é um livro“.Ele obteve um bom lucro com a venda 95 mil euros E use-o para um propósito útil.

Enzo, um homem de grande coração, decidiu doar o dinheiro arrecadadoCompre uma ambulância paraHospital Bérgamo. A escolha não é aleatória e Iacchetti explica: “Não gostaria que ninguém se esquecesse disso”. Foto de caixões transportados em veículos militares. Porque os antivaxxers me incomodam, principalmente aqueles que dizem que é tudo uma armação. Bérgamo foi uma das cidades mais afetadas pela epidemia no mundo. Você sabia que muitos dos meus amigos partiram em uma semana? Eu me considero um sobrevivente».