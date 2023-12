Como encontrar as melhores ofertas para um cruzeiro no Mediterrâneo em novembro. Aqui estão todos os destinos perfeitos para outono e inverno

É fácil aproveitar os descontos de baixa temporada para fazer uma viagem longe da agitação e do calor do verão. Aqui estão todos os destinos que aproveitam ao máximo as cores do outono e como conseguir as ofertas mais favoráveis. Sonho com Espanha, Grécia, Portugal e mais além.

Quem decidiu que a entrada no inverno seria acompanhada de frio, chuva e reumatismo? Uma das vantagens que nós, italianos, muitas vezes esquecemos é que vivemos de frente para um mar repleto de lugares encantadores e com clima moderado durante todo o ano. Para quem não conseguiu aproveitar as férias de verão, pode ser uma boa forma de mudar hábitos. Veja como encontrar as melhores ofertas para um cruzeiro no Mediterrâneo, aproveitando preços realmente acessíveis. É importante começar com uma recomendação básica: depois de descobrir, nunca tente mudar o programa dos seus sonhos. São pacotes padrão, nos quais se o modelo mudar, o recurso de salvamento desejado é interrompido automaticamente. Da mesma forma, devemos ter em conta que será difícil encontrar ofertas de preços básicos, ou seja, aplicáveis ​​a cabines interiores. Por isso é melhor direcionar imediatamente a sua pesquisa para produtos definidos como “premium” ou “exclusivos”: quanto maior o valor da cabine, mais lógico é aplicar o desconto.

Como encontrar as melhores ofertas para um cruzeiro no Mediterrâneo

A primeira dica que você deve seguir imediatamente é se inscrever nos sites das transportadoras de seu interesse. Na verdade, quase todos possuem uma página dedicada a ofertas. Ofertas de última hora e promoções separadas. Na maioria das vezes, ao preencher a área especial desses sites, as ofertas são enviadas diretamente por e-mail.

Aqui estão dois sites dedicados a vendas

Em comparação com as conhecidas agências de vendas de viagens online, estes dois sites chamam a atenção porque se especializam exclusivamente na venda de cruzeiros. Um desses sites chama-se Logitravel e tem muitos anos de experiência neste setor. Além de oferecer ofertas muito boas, também é um válido agregador de promoções. Às vezes, as propostas também podem consistir em deixar um depósito com o compromisso de parcelar no final do cruzeiro. O outro site se chama Crocierissime, que oferece um catálogo de centenas de cruzeiros a preços razoáveis. É também, para todos os efeitos, um contentor completo para todas as ofertas que estão no mercado num determinado momento.

Onde fazer um cruzeiro no Mediterrâneo em novembro, destinos e promoções

Em novembro, sem às vezes desejar um certo calor de verão? Costa Smeralda oferece um cruzeiro de 8 dias no Mediterrâneo Ocidental saindo de Savona. O percurso passa pelos seguintes locais: Marselha, Barcelona, ​​​​Palma de Maiorca, Palermo, Civitavecchia, Roma. O preço do pacote é de 948 euros em vez de 1498 euros para duas pessoas. Por outro lado, Costa Deliziosa oferece uma viagem de 8 dias partindo de Bari para descobrir o Mediterrâneo oriental. Os destinos chamados são Trieste, Split, Kotor, Katakolon, Corfu, Dubrovnik. O pacote para duas pessoas custa 1378 euros em vez de 1478. Mas a verdadeira oportunidade para Novembro é oferecida pela Costa Pacifica: um cruzeiro de 15 dias entre Israel e o Egipto, com partida de Savona, por apenas 948 euros para duas pessoas em vez de 1198. Etapas : Nápoles, Catânia, Ashdod, Limassol Alexandria, Valletta, Barcelona, ​​​​Marselha.

