Matilda Gioli e nudez total em seu último filme: “Não há nada de errado, minha relação com meu corpo é boa”.

em corredorO filme é dirigido por Nicola Barnaba, heroína do filme e único filme italiano selecionado no Festival Noir in. Matilde Gioli Ela se entregou Completamente nu Sem muitos problemas. “Tirando o fato de eu ter feito uma cena de nudez no primeiro filme, não posso dizer que houve total ausência de constrangimento. Mas durou 10 segundos. Minha relação com meu corpo é boa: não me incomoda ficar nu entre outras pessoas. Por exemplo, no vestiário da academia. “Quem fica em casa são meus irmãos, não eu, nem minha mãe e minha irmã”, disse Matilda Gioli em entrevista a uma revista. impressãoExplicar que a vulgaridade é outra coisa.

Matilde GioliDaniele Venturelli

“A verdadeira vulgaridade certamente não é o topless na praia. Pelo contrário, é a forma como eles – mulheres e homens – ficam diante das lentes“Eles estão vestidos, mas piscando, em poses provocantes, sentados em frente à câmera, de boca aberta…” Para a atriz, a relação com o corpo é algo que todos, principalmente as mulheres, devem trabalhar: “É uma mensagem que também procuro transmitir através das minhas redes sociais. Onde alterno poses da moda e fotos “naturais”. Aprendemos a nos amar como somosVamos encontrar a beleza dentro de nós. Ninguém é perfeito de qualquer maneira.”

Danielle Venturelli/Getty Images

Sobre a passagem do tempo, Matilda Gioli afirma: “Se olho minhas fotos antigas, encontro-me igual em posições e expressões, enquanto meu rosto e corpo mudaram. Mas: viva! Entre os 17 e os 24 anos nadei competitivamente: só por isso a mudança é inevitável. O metabolismo também muda com a idade. como Agora eu tenho um físico tonificadoEnquanto os sinais de envelhecimento começaram a aparecer no rosto. Acho fascinante a piada sobre as rugas atribuídas a Magnani, que teve que ser respeitada e que levou a vida dela para se desenvolver. A imortalidade e a juventude eterna não me deixam louco como um pensamento.” Ele parou corredorEm que a vemos no papel de uma garota envolvida em uma caçada mortal, veremos Matilda Gioli novamente na terceira temporada da série. O documento – em suas mãoschega em 11 de janeiro na Rai1.