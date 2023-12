Um relacionamento maravilhoso com os filhos, próximo do respeito

Lapo Elkann confirma o seu amor por Joana Lemos, ex-campeã de ralis com quem se casou em 2021 em Portugal, onde o empresário ainda vive. Elkan revela que demorou para eles se conhecerem, mas o relacionamento deles está crescendo e ficando cada vez mais bonito.

Casal sólido

Dois anos depois do casamento, Lapo Elkan e Joanna Lemos ainda são um casal poderoso. Elkann admitiu isso no Novella 2000 durante um evento de trabalho. Embora prefiram manter o relacionamento fora dos holofotes, Elkann sempre deixou claro que o relacionamento deles se tornaria importante. A história com Joanna foi um investimento para Elkann, que sente que valeu a pena. O relacionamento cresce a cada dia e fica mais bonito.

A vida em Portugal

Elkann e Lemos se conheceram em Lisboa, Portugal. Embora Elkan more lá, ele viaja muito e passa frequentemente algum tempo na Itália. Portugal tornou-se a sua “casa”, um país com um ótimo clima e excelentes oportunidades de emprego. Elkann descreve-o como muito semelhante à Itália.

Relacionamento com os filhos de Joanna

Quando conheceu Elkann, Joana era mãe de dois filhos, Tomas e Martin, nascidos da sua relação anterior com Manuel Reimaru Noguere. Elkan revela que tem um ótimo relacionamento com os filhos, que já são adultos. Sua vida privada é muito satisfatória.

Fechando os capítulos anteriores

Elkan também aponta seus erros anteriores que o levaram a reconstruir sua vida longe dos holofotes e da atenção da mídia. Ele diz que está muito feliz com a forma como encerrou alguns capítulos de seu passado e os deixou para trás de uma vez por todas. Ele parece ter se distanciado daquilo que conquistou quando era mais jovem.

