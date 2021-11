Pista de ciclismo, UCI Track Champions League – forte e Archibald domina a resistência: Zanardi 10º, pela Scartezzini

O primeiro dia da Liga dos Campeões de Pista com vitória vai para os arquivos Archibald NS Corbin Strong. Principalmente o neozelandês que domina o cenário da corrida de resistência masculina, com seus sucessos em Scratch e Elimination. bastante ruim raspadores Que neste primeiro dia ele vai somar 4 pontos: 0 no Scratch onde é o penúltimo, 4 na Elimination Race onde ficará em 12º lugar (todas as classificações). No campo feminino, Archibald vence, mas, surpreendentemente, ele é Coles Leicester Para fazer Scratch agradecê-lo por fazer um fugitivo com Palisette e Tzirakh.

Arranhão feminino: a surpresa de Coles Leicester

Apenas 20 voltas na pista e o Scratch se torna outro esporte. Olho porque todo ataque pode se tornar crítico para vencer a corrida. tentando Coles Leicester, Palisit e Zirakh. Depois de duas voltas na pista, fica claro que nenhum dos integrantes do grupo pode retornar, apesar da tentativa desesperada de Selvagem. No final, o canadense Coles-Leicester vence a corrida de três homens desta primeira corrida, enquanto Archibald Ele vence o sprint para o quarto lugar. Zanardi Ele fecha na posição 14.

Maggie Coles-Leicester vence o Scratch: reviva as últimas voltas

Corrida Eliminatória: Katie Archibald in the Wild

Com a eliminação de Tania Calvo, restam 10 coisas e as coisas começam a ficar interessantes. Silvia Zanardi Ela está entre as 10 primeiras, enquanto Maria Martins, que fecha apenas o 8a, foi, surpreendentemente, eliminada. No entanto, Zanardi desliga um fio e sai de cena para a próxima corrida. Não mexa mais, Coles Lester (vencedor do Scratch) e Baleisyte também são mortos. Apenas Edmundson, Steenberg, Wilde e Archibald permaneceram. Edmundson é o primeiro a cair na armadilha, então Stenberg também tem que se curvar aos dois mais fortes Selvagem NS Archibald. Qual será o desafio entre os dois? nenhum desafio porque Archibald foge imediatamente Depois que Stenberg foi nocauteado, Wilde não pôde retornar. ko tech.

Silvia Zanardi terminou em 7º na eliminação: ela é a 10ª na classificação

Scratchmen: Corbin Strong e Scartisini Penultimate

Começa imediatamente em um ótimo ritmo e raspadores Ele corre o risco de perder as rodas do grupo. Shaleel perde uma rodada e fica em último lugar. No auge da última volta, tentativa de golpe Iúri Leitão, cedo demais: os portugueses reagrupam-se no momento do inimigo por Robin Strong Quem ganha na frente Reese Britton. porco pequeno Ele tem tempo para terminar em terceiro, à frente de Efting, Martorell Haga e Gavin Hofer. Scartezzini 17 graus.

Corbin forte leva tudo: ele também vence a eliminação!

Dia ruim para Skartzini: ele terminou em 12º no judiciário

A corrida de eliminação: Corbin Strong Again

Não há adversários e o primeiro a ser eliminado é Claudio Imhoff, que há duas semanas disputava o bronze em Jana na busca individual. Mas todos eles caem como moscas, exceto Ed Clancy, Rhys Britton (segundo em Scratch), Martorell Haga e até mesmo o nosso. Scartezzini que fechará décimo segundo lugar. O estágio quente é alcançado, mas um por um Eefting, Banaszek e Aaron Gate são mortos. Apenas Hoover, Strong, Mora e Letau permaneceram na corrida. O primeiro a sofrer foi o português, que estava exausto. É a vez de Mora e há um grande duelo entre Hoover e Strong. O neozelandês pode vencer novamente? Então será com Forte Quem vence Gavin Hoover no sprint, o faz em Blaine. 40 pontos em 40 após esta primeira etapa de Maiorca.

excelente Pedalando em sua própria pista Faixa da Liga dos Campeões UCI | Maiorca 03:52:30

Onde e como assistir à pista da Liga dos Campeões

Explicações sobre esportes: Ciclismo na sua trilha

