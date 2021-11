As lágrimas do ‘Big Brother Vape’ de Mirjana primeiro e depois … uma festa surpresa no aniversário dela

“Você tem que se amar, há pessoas que te amam e você deve comemorar seu aniversário em paz”, disse a ela. Francesca Cipriani, Tente animá-la. Em função do aniversário dela, aliás, as meninas já estão começando a pensar em qual roupa vestir para que tudo fique perfeito para uma noite cheia de diversão. Não importa quem está feliz em ir à festa ou não, seu aniversário não passará despercebido.

Não concordando com a sugestão de Mirjana de que ela deseja adiar a cerimônia, os dignitários lhe dizem que, seja qual for a situação, eles devem celebrar como merece. “Não deixe o que você pode fazer hoje para amanhã,” Francesca comentou.

Mirjana explica isso Sulley Sorge, Katia Ricciarelli e Alex Bailey, mas também Nicola, ele certamente não estará presente por vários motivos. A este respeito, a showgirl conta aos VIPs sobre a discussão que ele teve com Soleil na noite passada e as brigas desta manhã com o cantor. Cansado de ser alvo e sentindo culpa pelo sofrimento infligido a Nicola, comecei a chorar.

Ele disse a ela: “Eu estava certo e consistente.” Janmaria Antinolfi Quem, naquele momento, não é o único pensando assim. De acordo com os dignitários presentes, de facto, todos têm liberdade para perseguir as suas emoções e sentimentos, independentemente da idade e das circunstâncias, e que o que se fez com Nikola não foi tão sério como outros sugerem. veja a situação, Sophie Codejoni É aconselhável não continuar seus conhecimentos mesmo fora de casa.

Mas no meio da noite, o desespero de Mirjana é dissipado por uma bela surpresa.

A showgirl, poucos minutos antes da hora X, é chamada ao Confessionário e suas colegas de quarto aproveitam sua ausência para se organizarem. Todos arrumam grinaldas e balões na saída do Confessionário, onde, todos munidos de trombetas e chapéus, esperam que Miriana saia para surpreendê-la com saudações totalmente inesperadas.

Após sua saída, todos gritam “Parabéns a você” e a showgirl, que parecia surpresa e emocionada, é instantaneamente dominada pelo carinho de todos os seus companheiros aventureiros que, pelo menos por esta noite, colocaram de lado seus leilões e compromissos para oferecer ela uma festa cheia de alegria e alegria.

Começa a música e, com ela, um trenzinho alegre sai ao mesmo tempo dos bailes e das festividades.

Feliz aniversário Mirjana!