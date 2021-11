Lotto e SuperEnalotto empatam hoje, 6 de novembro de 2021, vencendo números e probabilidades

Sorteios do dia Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, sábado, 6 de novembro de 2021, ao vivo na Fanpage.it a partir das 20h de hoje. Para a corrida da SuperEnalotto de hoje, o grande prêmio subiu para € 105,4 milhões para o vencedor da sexta rodada. Os números nas bobinas de loteria, a combinação vencedora do 10eLotto noturno e o símbolo do dia também foram extraídos.

Ative as notificações para receber atualizações

o Gráficos Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto hojeSábado, 6 de novembro de 2021, ao vivo na Fanpage.it começando às 20 desta noite. prêmio total SuperEnalotto hoje Para quem adivinhar os 6 números vencedores, 6 ou 5 + 1 não foram marcados na última competição mas 5 jogadores ganharam um “5” por 37 mil euros. Números também foram extraídos Lotto Hoje, junto com a combinação de sorte da noite 10eLotto e tokens vencedores em Código. Para ver os resultados do último sorteio em tempo real, atualize esta página.

A Lottomatica e a Sisal anunciarão as probabilidades e os ganhos nas três loterias ao final do sorteio de hoje.

Lotto pinta hoje, 6 de novembro, resultados

Aqui estão os números da loteria sorteados hoje em todas as bobinas:

Barry: 44-46-76-41-82

Cagliari: 18-17-20-51-64

Florença: 26-60-24-48-82

Gênova: 15-86-90-71-57

Milão: 57-22-75-54-66

Nápoles: 51-59-40-10-84

Palermo: 78-14-40-24-30

Roma: 26-5-33-43-18

Turin: 7-32-28-51-16

Veneza: 84-7-79-31-47

Nacional: 86-68-8-63-87

O sorteio da loteria hoje, sábado, 6 de novembro, é o último sorteio agendado para esta semana. Depois das oito da noite, os números sorteados nas bobinas da loteria serão conhecidos. A combinação vencedora de 10eLotto e tokens da sorte para. Também foi extraída Código. no site Lutautomatic, que dirige a loteria em nome deAgência alfandegária e monopólios, será possível verificar as probabilidades e ganhar o bilhete final.

SuperEnalotto hoje, 6 de novembro, vencendo números

Fórmula de vitória da SuperEnalotto: 6-21-56-63-81-85

Número Jolly: 51

Número Superstar: 61

Grande Prêmio: 105,4 milhões de euros

Como todas as terças, quintas e sábados, o sorteio da SuperEnalotto retorna hoje, 6 de novembro. O grande prémio para o jogador que adivinhar os seis números vencedores ascende a 105,4 milhões de euros. Nº 6 ou 5 + 1 concentrado no extrato última quinta. A vitória de Sestina será anunciada no site. SuperEnalotto Junto com as probabilidades e ganhos de hoje.

Números 10eLotto da noite combinados com sorteio de loteria

Os números da 10eLotto para o sorteio noturno são: 5-7-14-15-17-18-20-22-26-32-44-44-46-51-57-59-60-76-78-84-86

O número dourado é 44, o número dourado é 44-46

Ganhos e probabilidades da SuperEnalotto hoje, resultados de sábado, 6 de novembro de 2021

Aqui estão os ganhos e as probabilidades do sorteio da SuperEnalotto de hoje, publicado no site de sisal:

6 pontos:

5 + 1 pontos:

5 pontos:

4 pontos:

3 pontos:

pontos 2: