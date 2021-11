Alex Belli e desculpas pelas frases sobre Manuel – Big Brother VIP

Todos os protagonistas desse curto e desagradável episódio são convocados ao Superled onde é mostrado o momento em questão: na verdade, os três estavam organizando um pequeno show para se prepararem para passar as horas em casa de forma alternada. Em particular, o ator imagina narrar, por meio de uma curta atuação teatral, os acontecimentos de um dia inteiro dentro da casa, incluindo o episódio e a indicação, que teriam sido representados pelos contendores caídos, sendo eliminados gradativamente.

Neste momento, intervém o interessado, expondo o seu ponto de vista sobre o assunto: ManuelE, de fato, ele não se ofende de forma alguma com a piada do ator.

O menino explica que além da amizade que tem com Alex, não há motivo para ficar chateado com a frase em questão, pois ele sempre afirmou querer ser tratado normalmente: “Sou o primeiro a querer rir e brincar com todas essas coisas, para reavivar a normalidade e ter certeza de que podemos ter um pouco de leveza. Também porque me sinto natural, se eu rir e tirar alguém, você pode brincar comigo também. “

Por outro lado, cada um tem uma sensibilidade diferente, e Manuel convida o ator a prestar especial atenção ao tipo de ironia que, se tomada fora do contexto, pode ser mal interpretada: “Sugiro que Alex tome cuidado, porque da casa há pessoas que podem ser mal interpretadas. Pessoalmente, não estou ofendido.”

Tudo está bem e acaba bem: Manuel não pretende ser tratado de forma diferente dos outros e, acima de tudo, defende a sua natureza. No entanto, é sempre necessário ter uma atenção especial às palavras que escolhe porque, mesmo que Manuel não se ofenda, a sensibilidade do público da Casa pode ser diferente da do seu público.

No entanto, Alex, junto com Sully e David, pede desculpas ao público por suas palavras que – mesmo que tenham sido ditas de boa fé – podem ter ofendido alguém.