Funeral do Príncipe Philip: William e Harry foram traídos por causa de sua linguagem corporal

Londres, 18 de abril de 2021 – O corpo nunca mente. Nem mesmo a criação rígida de uma casa em Windsor. No dia seguinte para O funeral do Príncipe Philip A mídia britânica se dá ao luxo de ler nas entrelinhas (e gestos) de Reunião Tra William Harry. Longe durante a cerimônia, eles se separaram com o primo Mark Phillips no cortejo fúnebre – eles não se olharam – e lado a lado no final do funeral, enquanto conversavam saindo da Capela de São Jorge.

Broche Rainha, Colar Kate, Flores Megan

O que eles disseram permanece um mistério que até o tablóide mais temerário se atreve a propor hipóteses. Portanto, esta imprensa estrangeira conta com especialistas em linguagem corporal para explicar as emoções dos protagonistas: os dois irmãos, não menos importante, Kate Middleton, Esposa / cunhada que foi criada diretamente por outra meia-irmã Megan Markle na agora famosa entrevista com Oprah Winfrey. A mídia britânica parece concordar com o papel crucial que a Duquesa de Cambridge desempenha na reaproximação entre os filhos de Charles e Diana.

O Sunday Times foi o primeiro a mencionar a esperança de reconciliação e a ler as manobras de ontem “Help” de Kate. As fotos são eloqüentes, A Duquesa é quem se move para dar as boas-vindas a Harry entre ela e seu marido, Recria aquele trio inseparável que foi visto momentaneamente antes do aparecimento de Megan. E Kate sempre dá um passo para trás para permitir que os irmãos troquem pontos de vista em duas direções, talvez não desde que Sussex se separou da família real. O correspondente real da BBC, Nicholas Witchel, estuda a linguagem corporal e conclui que “não parece encorajador”. Mas ele também vê Middleton como um mediador entre os dois irmãos. “Kate é a pacificadora”, disse o The Sun sem rodeios.

A análise também compartilhou Believing Bruce e Judy James, dois especialistas em linguagem corporal que foram recebidos pelo espelho. O que sublinha o quão nervoso Harry realmente parece por causa do desfile, esfregando o polegar com os dedos com o punho cerrado. William sem emoção. Dentro da Capela de São Jorge, Kate procura a aparência de seu cunhado duas vezes. Ela o cruzou por um momento, antes que Harry desviasse o olhar (outro sinal de desconforto). O olhar de Kate, segundo Bruce e James, tem uma luz quase “maternal”, como se transmitisse uma sensação de proteção ao cunhado. Sair da cerimónia foi um verdadeiro gesto relaxante, com o primeiro passo para o lado e depois para as costas de Kate e dos irmãos que – pela primeira vez desde o início do funeral – se olham nos olhos e trocam algumas palavras. Um sinal de paz na ausência do convidado de pedra. Essa é Megan que será essencial, assim como Kate, para definir o novo equilíbrio entre o casal real.

© Todos os direitos reservados