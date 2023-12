Lapo Elkann elogia sua esposa, Joanna Lemos: um relacionamento em crescimento

Lapo Elkann, empresário de 46 anos da família Agnelli, revelou que o amor entre ele e a mulher, Joana Lemos, está cada vez mais forte. O casal casou-se secretamente em Portugal em 2021 na frente de alguns amigos e familiares. Labo falou ainda dos dois filhos de Joanna, nascidos do seu relacionamento anterior, com quem mantém um excelente relacionamento. Tendo deixado para trás os escândalos e abusos, Lapo parece feliz e contente com a sua vida familiar em Portugal, tendo-se também dedicado a obras de caridade.