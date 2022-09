Sermão arruinado pela dor! Matt Willy…

A introdução ao episódio Terra Amara que foi ao ar na quarta-feira, 15 de setembro de 2022 no Canale 5 revela que Sermin, desesperado pela morte de Veli, derramou o saco. Por outro lado, Gafur é forçado a fazer uma jogada arriscada…

obrigado pelo progresso subordinar Série turca Kanali 5E a hora da terradescobrimos, em aposta foi ao ar 15 de setembro de 2022dentro 16h30E a Hunkar anuncia a morte de Veli. Zliha fica chocadamas nunca quanto Fala. Esta não pôde deixar de admitir que o amava e que estava enganada. enquanto, javorEncurralado SaniE a ameaçando a senhora Para ser bem-vindo de volta à propriedade…

Previsões Tira Emara: Yilmaz deve aceitar a derrota…

No fim, Demir conseguiu vencer novamente contra Yilmaz. Não só um humano foi capaz de separá-lo para sempre ZlihaMas agora a posição de chefe da Câmara da Indústria fugiu debaixo do seu nariz. Na verdade, O Iêmen foi eleito, mesmo que um voto graças à diferença. O ex-mecânico ainda luta para aceitar isso, mas não tem outra escolha.

Philly morreu e Sermin lamentou, em 15 de setembro de 2022 por Terra Amara

Hunkar tem notícias chocantes para sua nora: Matt Willy. lá Alton Ela está chocada com a morte de seu irmão, embora tenha sido a pessoa que lhe causou tanto sofrimento. Se a menina está chateada, Literalmente arruinou o sermão Conhecendo uma morte precoce hijab. A loira, para justificar seu humor, nEla não pôde deixar de admitir que amava o jovem falecido. hijabPor outro lado, não retribuiu os sentimentos Falaao invés de: Ele usou a influência que ele sabia que tinha sobre ela para enganá-la…

Terra Bitter progride: Javor ameaça Hunkar por desespero!

Javor foi demitido por seu chefeE as Com ele também Sani. destruidor Ele não poderia ficar impune por sua tentativa de matarAkayaNão foi ele quem mandou. no início, javor e sua esposa estavam desfrutando de sua recém-descoberta liberdade, com um lindo pé-de-meia à sua disposição; Agora, porém, tolo os roubou. Depois de ficar sem trabalho e sem dinheiro, Sunny ameaça o marido: Se ele não encontrar uma maneira de resumir, ele o deixará. javormudou-se para, Ele vem chantagear Hunkar para forçá-la a devolvê-los à propriedade…

Vamos descobrir todos os arquivos Visualização semanal do Terra Amara de 12 a 16 de setembro de 2022.

