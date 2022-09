Elisa Eswardi, adeus à vovó Lucrezia no Instagram

Elisa IswardDespeço-me de sua avó Lucrezia através de um post no Instagram, e imediatamente recebo sentidas condolências de fãs, amigos e colegas: a apresentadora, que sempre foi associada a Memè, como ela a chamava, postou uma foto muito bonita deles sorrindo juntos e abraçados .

Elisa Eswardi, poste no Instagram

Apresentador Elisa Eswardi Ele anunciou a morte de sua amada avó Lucrezia através de um post fofo em seu perfil no Instagram. Palavras muito poucas e simples, mas que nos contam a vida amorosa entre uma avó e uma neta.

“Olá Mimi, vovóEle também escreveu ao postar duas fotos: na primeira você pode ver suas mãos entrelaçadas, enquanto na segunda elas aparecem juntas, sorrindo e se abraçando na frente da câmera.

Muitas mensagens de condolências a ela e a todos os seus familiares pela perda da mulher, e a Apresentadora responde lentamente a cada um dos comentários como agradecimento por estar tão perto.

Elisa Iswardi e o amor da vovó Mimi

Elisa isoardês Não é apenas a mulher forte e corajosa que vimos na TV, principalmente por ocasião de sua participação emIlha Famosa; No Instagram, ele também faz questão de mostrar outra parte de si, que é filha e neta ama sua família. Especialmente sua avó Lucrécia.

Aliás, foi em outubro de 2021, quando a apresentadora postou duas fotos com sua avó fofa em seu perfil social, contando todo o amor que sente por ela e a dificuldade de não poder vê-la sempre como ela ama.

“Mimi, eu a chamo assim desde pequena, vovó Lucrécia”, essas são as primeiras palavras de uma mensagem de longa data. “Toda vez que a vejo percebo o quanto Me desculpe, eu não poderia ter mais tempo para elaFelizmente poder falar com ela novamente e ver em seus olhos a mesma luz e força que vejo a mim mesmo. Os avós deixam uma marca em nossa alma por toda a vida. Ele concluiu agradecendo a todos que se preocupam com os idosos.

Um tabuleiro de pastelaria e uma visita à sua querida avó no lar de idosos: símbolo de grande simplicidade e grande coração, apesar dos vários compromissos que a levaram mais longe do que o habitual.

Compromissos de TV de Isawardi

De fato, de 2018 a 2020, o apresentador compartilhou Ray Ono com teste do chef Mas não só. Em 2020 participe como concorrente em Dançando com as estrelas, provando que ele é um dançarino muito bom e um apresentador simpático; E não termina aqui, porque no ano seguinte ela embarcou em uma aventuraIlha Famosaonde conseguiu deixar todo o conforto de lado para enfrentar toda a imprevisibilidade da natureza, embora fosse na época Forçado a se aposentar devido a lesão.

Após um longo período de ausência como apresentador, mas precisamente dois anos após o fim do teste do chefAtualmente Elisa Iswardi está de volta à TV A partir de domingo, 11 de setembro, com Eu gostaria de lhe dizer que, o novo programa no Rai 2; Um novo desafio, que ele definitivamente será capaz de vencer.