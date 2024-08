“Mario Russo e eu nos empolgamos. Agora estamos tentando descobrir o que fazer.”

Ele nunca diz a última palavra. Mas Samantha Toni está passando por um momento muito delicado em sua vida de casada. “É um momento difícil para mim. Estou passando por uma fase complicada no meu casamento e enfrento fortes mudanças.” Quatro anos depois, seu casamento com o cirurgião plástico Mario Russo parece ter acabado. “Acontece que temos que questionar tudo, mas normalmente, depois destas fases tão negativas, chega também o momento do renascimento: tenhamos esperança.”

"No começo eu tinha uma ideia diferente sobre ele, mas ele é uma pessoa sensível."

Samantha fala semanalmente com Di Più de sua casa em Roma. Ela não voltou de Dubai, para onde se mudou com o marido para ficar perto dele.

Porém, “agora estou reorganizando minha vida na Itália, em Roma – continua o boletim semanal de Osvaldo Orlandoni – porque quero retomar meu trabalho na televisão e estou avaliando diversas propostas. “Todas as escolhas na minha vida sempre foram feitas com amor e sei muito bem que esta grande distância só aumenta a separação do Mario, mas senti que era a coisa certa a fazer.”

Mas tiveram um amor avassalador que os levou ao casamento poucos meses depois: conheceram-se no comboio, trocaram números, e “uns dez dias depois daquele primeiro encontro decidimos passar algum tempo juntos, e ele chegou do Dubai para um encontro muito romântico”. lugar.” Perto do Lago Pedeloco, na cidade de Terni. Foram dias mágicos e emocionantes. Um mês depois, ele me pediu em casamento entre pilhas de Capri e sete meses depois de nos conhecermos, em 15 de fevereiro de 2020, nos tornamos marido e mulher. Um devaneio, e isso também porque Mario chegou quando eu deixei completamente de acreditar no amor.”

Um sonho que parece ter terminado, com um duro despertar: “Já não me amo, já não me sinto confortável longe da Itália”. E agora? “Mario e eu estamos tentando entender e comparar.” A palavra final ainda não chegou, embora pareça muito próxima.