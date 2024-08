Festival Internacional de Teatro de Setúbal

Esta edição do festival contará com companhias de Espanha, França, Chile, Brasil, Colômbia e Roménia, de acordo com a programação do Teatro Estúdio Fontenova, organizada em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal. Além das performances, haverá conferências sobre teatro, concertos, curtas-metragens, uma exposição e uma secção OFF – Programa Mais Festa dedicada a artistas e estruturas emergentes.

No dia 25 de agosto serão apresentadas “As mãos das águias” de Miguel Jesus no Parque do Bonfim, enquanto “Serrado Grande” de Cais do Mar e Sim Balcos será apresentado no Parque Venâncio Ribeiro Costa Anfiteatro do. Castelo de Palmilla. No mesmo dia, “Antigone – I Feel Like Hitting Someone Again” produzido por Pi-Touch (França/Chile) será exibido no ESSG Blackbox.

No dia 27 de agosto, o vencedor da secção OFF-2023, “Break up” de Joana Rayo, será exibido pela primeira vez na ESSG Blackbox, enquanto no dia seguinte, na Livraria Culsete, será realizada uma conferência sobre “Mulheres no Drama”. ser realizada com Riccardo. Haverá exposição de Beaulieu, Luisa Montero e Patricia Portela, e no dia 29 de agosto, no Jardim do Bonfim, a mostra “Monotox”, produzida pela Monotox (Brasil/Portugal).

No âmbito da secção Mais Festa do concurso, serão exibidos “Secretos. Cuentos de vida, amor e Muerte” de Mónica Chiquillo (Colômbia/Portugal) no Auditório da ESSG e “Miorita” de Aualeu Teatru (Roménia) na ESSG Arena. , na seção oficial.

No dia 30 de agosto, “Cita en el maro” de Zig Zag Danza (Espanha) também será exibido na seção oficial, enquanto “A Loucura é o Oráculo Mais Credível” da escola feminina de entrada gratuita está prevista para ser exibida no Parque Palhais .

No final do mês, entre outras atuações, há “Fado Mimado” de d’Orfeu AC na Casa de Cultura, e ainda na secção oficial, “História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar” do Teatromosca e Hépérion Projeto Teatral no Jardim do Bonfim, e “Moço da cola” de Astro Fingido no Fórum Municipal Luísa Todi.

As atividades paralelas incluem, de 21 de agosto a 18 de setembro, a exposição “Mais Branca que a Neve Pura”, de Zé Nova, no Fórum Municipal Luisa Todi, e até 31 de agosto a exposição “Morte das Certezas Parte II”, da artista Paola Moita. Com o apoio dos alunos da Escola Dr. João II, no pátio da ESSG.