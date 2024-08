Uma menina com deficiência “atrapalha” o show de Vendetti e o artista a insulta. Então ele pede desculpas – música

Antonello Venditti Ele acabou em um ninho de polêmica porque insultou um fã deficiente que o interrompeu à força na noite passada durante seu show em Barletta. O artista contava uma história de sua vida quando ouviu algumas palavras incompreensíveis ditas por alguém da plateia. Ele reagiu imitando a maneira dela de se expressar e convidou-a a subir ao palco se tivesse coragem.

Quando lhe foi apontado que ele era “distinto”, ou seja, que tinha deficiência, ele disse: “E eu entendo que ele é um menino especial que precisa aprender uma educação.

“Não existem crianças especiais, a educação é uma coisa.” O momento foi imortalizado num vídeo viral, provocando indignação online: “Vergonha” foi o comentário mais utilizado. Muitos escreveram que se tratava de uma garota que não conseguia falar e fazer barulho quando estava feliz, e pediram desculpas ao cantor por seu comportamento.

Venditti não perdeu tempo e admitiu em vídeo postado no Facebook seu descontentamento: “Vou começar a chorar, sinto muito – disse ele – não sou um monstro, há uma polêmica estúpida se formando para quem me conhece. ” “Cometi um erro. Cometi um erro porque no escuro não notei essa garota. Achei que eram protestos políticos aos quais já estava acostumado, então respondi com muita violência a essa garota que tomei conhecimento.”

vídeo Venditti pediu desculpas à deficiente que o “incomodou” na festa

Ele acrescentou: “Estou chocado, honestamente – todos sabem o quanto eu amo crianças especiais, e todos que vêm às minhas festas podem atestar isso”. Os pais da menina também pensaram em jogar água no fogo: “Deixamos claro para o senhor Venditti e para nós e para nossa filha que o problema não existia. confirmou: “O Sr. Venditti entrou em contato conosco, pediu desculpas e foi muito gentil conosco e com nossa filha, e todos nós ainda somos seus maiores fãs.”

No vídeo de desculpas, Venditti destacou que em seu show disse “coisas muito fortes, então estou reagindo a algo que não se percebe no escuro, entre cinco mil pessoas. Meus pais tinham minhas licenças e tudo mais.

Por último, expressou a sua esperança de que esta questão não se tornasse um problema Como a Calábria, sobre a qual tenho este estigma, disse ele, referindo-se a um episódio ocorrido há vários anos em que criticou duramente o distrito.

