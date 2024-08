Thiago Rodriguez, antifascismo testado através de retórica de oposição

Entre a história e o presente… Novo programa de Thiago Rodriguez traz consigo questões (dilemas éticos) Quais dos acontecimentos políticos em Portugal também se projectam na actual guerra na Europa. “Katarina e Jamal mataram os fascistas“É o título de uma obra repleta de referências históricas, composta por diálogos contundentes e contundentes.

Uma demonstração de dúvida, apesar do título óbvio, que irritou os defensores da Fratelli d’Italia (sem ver claramente o espetáculo) Tanto em Roma como em Modena, onde foi apresentado no Teatro Storci pelo Teatro Emilia-Romagna que o co-produziu com o Teatro Nacional Português.

Na história que Rodriguez imaginou, Num futuro próximo, dentro de alguns anos, em Portugal. A família se reúne novamente, todos os anos por muito tempo, No campo para um dos seus rituais políticos: matar um fascista, e raptá-lo para a ocasião, porque o partido de direita já conquistou a maioria dos votos (o ponto de partida é o presente: 45 anos depois da Revolução dos Cravos , a direita (a ala “Chega”) entrou no parlamento pela primeira vez em 2019) O regresso do fascismo deve ser evitado. Este ritual de sacrifício é transmitido há três gerações, desde que, durante a ditadura de Salazar, uma das. os antepassados ​​da família viram assassinada a sua querida amiga, Catarina Eufemia, uma verdadeira figura da história antifascista portuguesa (A). Um trabalhador matou minha mãe em 19 de maio de 1954 de Veja Nacional Republicana). O tenente era o marido do avô, a quem ela também matou com o rifle e o enterrou no jardim. Ela prometeu a si mesma que mataria um fascista enquanto vivesse no dia do assassinato.

Thiago Rodríguez chega ao evento e narra, também com sarcasmo, a família e seus componentes, uma alegoria ao mesmo tempo do Portugal antigo e moderno (a tradição da comida popular com o vegetarianismo da filha, os dois homens discutindo se deveriam ou não ). Abra uma fazenda, preserve o meio ambiente, etc. O pluralismo até agora mantido unido pela cola antifascista, simbolizada pelas canções (no espectáculo Canções Antifascistas, de Grândola Villa MorenaQual foi o sinal para o início da revolução na Fischia il Vento). Todos na família se chamam Katarina e todos usam saia tradicional. No palco, amarrado, está o prisioneiro para ser morto. Dessa vez foi a vez da filha, foi a primeira vez dela. Mas Katarina tem uma dúvida e aqui o espetáculo vira um parlamento, um lugar de discussão que reflete a sociedade civil: Pode-se matar alguém para se defender do fascismo que é violência, usando a mesma violência? Se a direita for eleita democraticamente, será educado violar as regras da democracia que acreditamos estarem ameaçadas? Os soberanistas e populistas de hoje são os mesmos fascistas de ontem?

Rodriguez tem uma escrita clara e contundente, os dois lados que se chocam (a jovem e a família9) tornam-se, como numa tragédia, um julgamento, e o debate sobre um destino inevitável é quebrado e a retórica. Ordem de pedigree mortal com forte marca materna. Que substitui a autoridade patriarcal pela violência. Tal como o seu irmão mais novo, outro personagem quase silencioso, que não dialoga, mas ouve a música e por vezes faz o papel de “coro” com o público, Katarina opõe-se a esta violenta religião antifascista e a textura dialógica atinge o seu clímax. O clímax do belo confronto entre mãe e filha. O fascismo deve ser combatido, mas de uma forma não fascista. A mãe emocionada relembra os procedimentos de restrição de direitos que a direita iniciou com o consenso popular. A democracia prova que não possui “as ferramentas para combater o fascismo”.

O caminho para mudar a constituição é inevitável. Katarina objeta que os princípios da humanidade e da democracia não podem ser negados e que suprimi-los é um gesto igualmente fascista. Se o governante não respeitar a lei, é certo que ele infrinja a lei e mate Soberania? É o paradoxo da filosofia do direito que perpassa este texto do Teatro Civil e comunidade. Em uma reunião com Rodriguez Em Modena, Gad Lerner, em conversa com o realizador, recordou o slogan dos anos 1970 (“Matar um fascista não é crime”). A epidemia também entrou Retórica (como as lutas populistas anticientíficas buscaram consenso sempre explorando o medo). A companhia e o diretor suspenderam os ensaios, mas de alguma forma trouxeram esses temas para a mistura também.

“Katarina e a Beleza da Chuva Fascista” sobe ao palco em Itália e segue para a Europa, o mesmo cenário atravessado pelas mesmas dolorosas dúvidas: É certo matar o rei (Putin) que abole a soberania ucraniana? É correcto dar armas aos ucranianos para se libertarem da invasão e fazê-lo em nome da paz? ou Devemos abster-nos de todos os actos de violência especificamente para reconhecer a diversidade? Colocar dilemas em palco, para que a comunidade exterior ao teatro continue a falar sobre eles. Foi assim que Thiago Rodriguez resumiu a sua obra, que também apresenta “António e Cleópatra” em Modena nos dias 7 e 8 de maio, onde o dilema reside na dualidade homem-mulher entre história e amor.