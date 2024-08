Oasis anuncia turnê de 14 shows em 2025

Agora é oficial: Oasis se reunirá para uma série de shows 15 anos após a separação. Em uma tão esperada mensagem às 8h, relatada pela mídia britânica, a banda anunciou uma série de 14 shows no Reino Unido e na Irlanda no próximo verão.

vídeo Oasis, o reencontro é oficial: ‘É isso, isso está acontecendo’

“As armas foram silenciadas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será exibido na TV”, disse a banda.

Foi confirmado que as datas de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin serão os “únicos shows do Oasis na Europa no próximo ano”.

A turnê de 14 datas começará em 4 de julho de 2025 em Cardiff, País de Gales, com quatro shows na cidade natal dos Gallaghers, Manchester, e quatro no Estádio de Wembley, em Londres. Depois do Reino Unido, o Oasis se apresentará em Dublin, na Irlanda, em agosto de 2025. O próximo evento que muitos fãs da banda aguardam é no próximo sábado, 31 de agostoquando Os ingressos para o show estarão à venda.

Embora apenas as datas da turnê no Reino e na Irlanda tenham sido anunciadas até agora, há planos em andamento para que o Oasis faça uma turnê em outros continentes fora da Europa até o final do próximo ano.

Segundo a BBC, não se trata apenas de um reencontro do grupo, mas de uma verdadeira reconciliação entre os irmãos Gallagher depois de brigas e embates do passado: a foto publicada nos perfis sociais dos dois artistas finalmente juntos, com suas expressões como sempre franzindo a testa, seria uma prova disso.

Na Grã-Bretanha já se fala em A nova obsessão do Oasis Pós-anos 90: Na verdade, há pessoas que reservam o hotel no dia em que os irmãos Gallagher se apresentam juntos e depois compram os ingressos quando estiverem à venda a partir do próximo sábado.

