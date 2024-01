Anunciando oficialmente a terceira temporada da novela de sucesso, e novos desafios e aventuras chegando para a personagem Blanca Ferrando

O diretor Jean Michelini anunciou oficialmente que haverá uma terceira temporada da série de ficção científica Blanca, vagamente baseada nos romances de Patricia Rinaldi. Apesar de uma ligeira queda nas avaliações em relação à primeira temporada, o segundo ciclo de episódios manteve o sucesso graças ao frescor e à “fome de vida” da personagem Blanca Ferrando, interpretada por María Chiara Giannetta. A série também obteve grande sucesso internacionalmente, tendo sido vendida em dezenas de países e distribuída em plataformas de streaming como RaiPlay e Netflix.

Nos novos episódios, Blanca se tornará conselheira policial e enfrentará desafios cada vez mais difíceis, tanto no trabalho quanto na vida privada. Personagens favoritos dos fãs, como Linio, Lucía, seu pai Leon e sua amiga Stella, retornarão para se juntar a Blanca em suas aventuras. Além disso, a inspetora Michele Liguori continuará a criar tensão emocional com a protagonista, deixando-a com ciúmes de uma nova chama do passado. O personagem de Sebastiano também revelará novos aspectos que antes não eram conhecidos.

A fantasia “Blanca” alcançou grande sucesso não só na Itália, mas também na França, Espanha, Portugal, Alemanha, Rússia, Austrália, Japão e América do Sul. Graças à distribuição em plataformas de streaming como a Netflix, a popularidade da série aumentou globalmente, atraindo o interesse de pessoas de todo o mundo.