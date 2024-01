Todo mundo quer Barbara D'Urso, que será convidada para contar a verdade

Tem-se falado muito recentemente sobre Barbara D'Urso e o término de seu contrato com a Mediaset. Mas agora todos querem saber onde o ex-apresentador da Mediaset foi entrevistado.

Durso por vários anos Ela estava no topo do Pomeregio 5 Receba os italianos à tarde na Mediaset. Com a chegada ao poder de Pier Silvio Berlusconi, que substituiu seu pai após sua morte, O apresentador foi excluído da mesa.

Ninguém esperava tal decisãoIsso também ocorre porque D'Urso sempre teve muitos seguidores e é amado pelos telespectadores italianos. A decisão do novo proprietário da Mediaset de fato Não se trata de compartilhar, trata-se de querer reduzir o aspecto trivial que já está no comando do Pomeriggio 5 há algum tempo.

Pier Silvio certamente fez muitas mudanças, inclusive Substitua Barbara D'Urso por Myrta Merlinodando uma cara nova e decididamente mais jornalística ao programa de entretenimento vespertino do Canale 5.

Nem todo mundo parece ter aceitado bem a saída de Durso, que seus fãs frequentemente paravam para lembrá-la do quanto ela era amada e apreciada. Recentemente também Circulam rumores de que ela será a heroína do romance novamente Para um programa potencial, à sua imagem e semelhança.

Nada é certo aindaNão sabemos em que canal poderemos encontrar a mulher. Sim, espera-se que Barbara D'Urso mude para a tv9, mas Estes ainda são apenas rumores. Com o contrato expirando no final de dezembro de 2023, Durso agora poderá migrar para um novo canal, Mas antes de tudo, sente-se para entrevistas.

Há muita especulação na internet sobre quem será a sortuda em questão.

Quem entrevistará Bárbara Durso?

Com o término do contrato de Barbara Durso com a Mediaset Acompanhado de uma postagem no Instagram Com o balé concluído, agora todo mundo não faz nada além de pensar que em breve a veremos em algum programa de rádio Como convidado.

Então, quem entrevistará a emissora que certamente terá muito a dizer sobre a Mediaset? Parece que a verdadeira competição começou a entrevistar D'Urso e começam a surgir algumas hipóteses, que neste momento estão Eles não têm nenhum tipo de certeza.

Entre os programas elegíveis encontramos claramente Mara Vener com Dominica Innhaverá mais tarde Fábio Fazio com Chi Tempo Chi Va por último, mas não menos importante, Vagnani, que em breve retornará à Rai com seu programa Belve.

Resumindo, por enquanto Não há certeza sobre onde Bárbara Durso irá contar toda a verdade Sobre o que aconteceu com a Mediaset, mas o que é certo É que em breve voltaremos a vê-la na TV para alegria dos seus fãs.