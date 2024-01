Mais um fim de semana de verão está chegando!

A previsão do tempo para o fim de semana indica uma grande mudança no clima italiano. Uma onda de calor africana está a caminho e atingirá o seu pico no início da próxima semana.

O fluxo de calor africano será causado pelo promontório anticiclónico subtropical que empurrará as correntes quentes em direcção à bacia central do Mediterrâneo. Este fluxo de calor resultará de uma profunda depressão no Oceano Atlântico sobre a Europa Ocidental, especialmente perto de Portugal.

Inicialmente, esta baixa incentivará a entrada de ar mais instável, que se deslocará sobre a parte superior do Mar Mediterrâneo e depois sobre o norte de Itália. São esperadas trovoadas no sábado em algumas áreas do norte e centro de Itália, mas irão dissipar-se sob a pressão do anticiclone.

A anomalia de temperatura afetará principalmente o centro-sul, mas as temperaturas também aumentarão nas planícies do norte. O termómetro deverá atingir picos acima dos 35 graus, especialmente na Sardenha, numa primeira fase, e posteriormente em algumas zonas do sul e na Sicília.

A onda de calor africana também marcará o início da nova semana, especialmente no centro-sul, à medida que as temperaturas continuam a subir no extremo sul. Por outro lado, no norte, o ar instável transportado pela Baixa Atlântica causará algumas trovoadas.

A tempestade mais significativa deverá passar entre segunda e terça-feira, com trovoadas nos Alpes, pré-Alpes e parte das planícies do norte, do Piemonte ao Vêneto. Também é possível que a Ligúria e a Alta Toscana sejam afetadas por alguma chuva ou trovoadas.

O resto da Itália desfrutará de um sistema anticiclone completo, que trará um clima muito quente, mas nem sempre perfeitamente ensolarado, devido à passagem de camadas inofensivas. O termômetro pode atingir picos de 36-38 graus, valores importantes para a segunda quinzena de setembro.

A meio da semana poderá haver um ligeiro abrandamento temporário do calor, mas com temperaturas que se manterão estivalistas e acima da média. Segundo algumas previsões, o calor pode continuar mesmo depois de 20 a 21 de setembro, mas estamos aguardando confirmação.

Em resumo, as previsões meteorológicas indicam a chegada de uma onda de calor africana a Itália, com um aumento significativo das temperaturas, especialmente no centro e no sul. Prevêem-se trovoadas no norte, enquanto o resto do país terá sistema anticiclone. O calor pode continuar mesmo depois de 20 a 21 de setembro.

