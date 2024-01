Cristiano Ronaldo Ela poderá em breve pousar no mundo editorial. De salientar que o futebolista é um potencial novo investidor no grupo editorial português Cofina Media, onde está em curso uma reorganização das ações da empresa através de um management buyout.

CEO da Covina Luis SantanaEle confirmou à agência de notícias ontem Losa “A compra de uma participação majoritária de 30% do grupo será contabilizada entre os novos financiadores.”Sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, um atleta excepcional que partilha os valores da exigência, precisão, trabalho e resiliência».

Uma fonte próxima de Ronaldo também confirmou a notícia, sublinhando o seu entusiasmo pela perspetiva de poder investir no mundo da comunicação social portuguesa. Entretanto, a Autoridade de Supervisão dos Mercados Financeiros suspendeu temporariamente a negociação das ações do grupo, enquanto se aguarda a divulgação de mais informações relacionadas com o mercado.

Em Portugal, o Grupo Covina é dono do jornal de negócios “Jornal de Negócios”, do diário desportivo “Record”, do grande tablóide “Correio da Manhão”, que está entre os mais vendidos e também possui um canal de televisão “CMTV” No UEFA Euro 2016 (que Portugal surpreendentemente venceu), num momento difícil para a equipa, Cristiano Ronaldo arrebatou um microfone a um jornalista da CMTV e atirou-o para uma poça de água, recusando-se depois a responder., Em conferência de imprensa, perguntas do mesmo canal de TV.