Alessandra Amoruso, o garçom manda a cantora embora e depois pede desculpas em vídeo e ela volta para jantar

Raramente, mas de vez em quando acontece que alguns grande sucesso Eles estão sendo conduzidos à porta por restaurantes lotados onde não têm reserva. No entanto, nunca ouvimos uma história semelhante do encontro inesquecível com final feliz ocorrido nos últimos dias. Osana, no Trentino, entre a cantora Alessandra Amoruso e o garçom distraído mas ousado que a “colocou”. Até porque quando uma “celebridade” se vê diante das adversidades da vida cotidiana, surgem situações constrangedoras.

O restaurante está cheio Em vez disso, a história, que se passou na pacata aldeia nas montanhas da província, terminou com “Taraluche e vinho”. Vale do SolO evento incomum provocou risos nas redes sociais. O protagonista é o cantor Amoruso, rosto conhecido da música italiana, que involuntariamente se encontra no centro de um mal-entendido gastronômico resolvido com gentileza e gentileza. Da recepção local. Tudo começou na semana passada, quando The Voice alcançou a fama ao vencer a 8ª temporada do The Voice Talentos «amigos» O namorado dela vai jantar na Antica Osteria em Ossana. Os dois não reservaram e garçom em serviço – Andrea Marziano é o nome que aparece em seu perfil no TikTok – sem saber da habilidade artística da garota da água com sabão que estava à sua frente, ele afirmou que não havia mesas disponíveis: O restaurante está lotado.

Vídeo de desculpas Só mais tarde,Formatado» De um colega de classe, o menino percebe quem acabou de mandá-lo: «VIP», que optou pelo anonimato, era ninguém menos que Alessandra Amoruso. Neste ponto a reação do menino abre um capítulo surpreendente da história. Marziano lamenta erro e decide se recuperar e participar A história No TikTok, ele pede desculpas publicamente à cantora em um vídeo e a convida para voltar: “Alessandra, Desculpe Para te mandar embora. Infelizmente, era verdade que estávamos lotados. “Volte e prometo que vou encontrar uma mesa para você.” READ Data de lançamento e streaming da primeira temporada

O retorno de Alessandra Amoruso Amoruso interceptou o vídeo, acolheu a oferta de paz, aceitou o convite e reservou um Segundo jantarmostrando uma surpreendente humildade e compreensão da situação, com um bônus Gentileza E Coragem Do garçom. E assim, na quarta-feira, Marziano teve a honra de atender pessoalmente Amoruso e seu namorado, que finalmente se tornaram convidados do clube. Uma atmosfera de cordialidade e sinceridade envolveu os funcionários e clientes, transformando uma situação inicialmente embaraçosa em uma situação embaraçosa. Bom encontro Não se esqueça e devidamente documentado nas redes sociais: em histórias para Instagram E agora aparece uma linda foto do jovem com a cantora.

“Foto de lembrança” “Mandei Alessandra Amoruso embora, mas depois a convidei de volta”, escreve Marziano. Ela voltou, mas desta vez ela havia reservado para que houvesse lugar para ela: Ontem Alessandra Amoruso serviu No restaurante onde trabalho”, repetiu. Além de saborear o delicioso jantar, a cantora retribuiu Gentileza Do garçom que se desculpou publicamente. O vídeo do Marziano ficou assim difuso no TikTok, e obteve milhares de visualizações e comentários positivos dos seguidores da cantora que expressaram seu apreço por sua simplicidade.

