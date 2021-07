Cagliari chegou à Peugeot: começa a retirada

Cagliari – Cagliari uma Peugeot Em retirada para se preparar para a temporada 2021/22. A equipe e funcionários partiram esta tarde do aeroporto Cagliari com destino Verona: Em seguida, transferência de ônibus para Trentino Para começar a primeira aventura. Em comparação com aqueles que pediram um retiro prévio de Asseminello Outro jogador é o atacante siri. Uruguai ainda está de férias Nandez e GodinVeteranos da Copa América. Os sul-americanos ingressam no grupo a partir do dia 27 de julho, na segunda parte da preparação da pré-temporada. De acordo com os protocolos de segurança, o público poderá assistir a treinamentos e amistosos: estão previstas sessões duplas diárias de negócios. A primeira saída sazonal já está marcada, sábado, dia 17, contra real Vicenza. Não só futebol, mas também entretenimento em eventos que serão realizados em campo com a participação de jogadores. Os torcedores ainda poderão assistir ao que está acontecendo durante o acampamento de casa, através da web e dos canais sociais do clube com links de sessões de treinamento e jogos ao vivo de amistosos. Semplici trouxe consigo três guarda-redes (Aresti, Ciocci, Cragno), oito defesas (Boccia, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Obert, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa), nove médios (Bianco, Caligara, Cavotti, Diola, Marinetti, Ladenetti). Rogge, Strutmann), seis atacantes (Seri, Seter, João Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone). Não é a lista final porque muitas negociações estão em andamento nos dias de hoje: a mais esperada é NainggolanNo momento, o jogador continua a treinar comInter.