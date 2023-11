“Isso é um pênis”, ele desce enquanto dança

Mais tensões Dançando com as estrelaso programa musical VIP Rai 1 que ele apresenta Millie Carlucci. Depois da briga entre Simona Ezzo E Selvagia LucarelliA primeira pessoa a ameaçar processar o juiz do “Portão de Proteção” foi o marido de Ezzo. Ricky Tognazzi, para discutir com um membro do júri. Novas batalhas serão anunciadas na noite de sábado.

No X, o perfil “TV Italiana” publica um vídeo dos bastidores da transmissão. Nos bastidores, Tognazzi conversa com seu parceiro e coreógrafo Villefort morreu E Giovanni Terzi. Ator, filho do grande Ugo, jornalista e companheiro Simone Ventura, também concorrente, comenta os votos dos jurados. “Mas quem deu 5 à Simona? Marioto?”, questiona Tognazzi.

Com a aprovação de Terzi, Riki recorreu aos insultos com todas as forças: “Bom, Marioto é estúpido, está com a cabeça quebrada! Mas a coisa que ele disse sobre mim e Simona e morreu? Isso é alguma coisa… Você enlouqueceu. Ele sonhei mesmo com um triângulo amoroso e depois adormeci! Vamos!”

Referindo-se ao julgamento tóxico que geralmente é muito grave Guilherme Marioto Durante o terceiro episódio da atuação do casal Tognazzi-Villefort: “Pensei em Tognazzi, Iso e Tove. E também tentei imaginar um triângulo, no bufê, onde eles e Tognazzi estão entrelaçados sem nada na mesa. adormeceu. Sim, depois dessa fantasia eu realmente adormeci.”

O sarcasmo excessivo e de mau gosto não é apreciado por Tognazzi, que claramente espera o momento certo (a transmissão ao vivo) para se vingar. Enquanto isso, aqueça os motores.